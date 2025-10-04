TV y streaming del sábado: los Pumas, Colapinto, sub 20, Messi, San Lorenzo, Top 12 y MotoGP
Automovilismo, rugby, fútbol local y exterior, tenis, básquetbol y motociclismo conforman la oferta deportiva del día en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 4 de octubre de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 6.30 La práctica 3 del Gran Premio de Singapur. Disney+
- 10 La prueba de clasificación del Gran Premio de Singapur. Disney+
RUGBY
Championship
- 6.45 Australia vs. Nueva Zelanda. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 10 Los Pumas vs. Sudáfrica. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Premiership
- 11 Leicester vs. Harlequins. Disney+
- 13.30 Saracens vs. Bristol. Disney+
Top 12
- 15.30 Alumni vs. La Plata. Disney+
- 15.30 CUBA vs. Buenos Aires. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. Hindú. Disney+
- 15.30 CASI vs. Newman. Disney+
- 15.30 San Luis vs. Los Tilos. Disney+
- 15.40 Regatas Bella Vista vs. SIC. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 Sarmiento vs. Gimnasia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 16.45 San Martín vs. Instituto. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 19 Atlético Tucumán vs. Platense. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 19 Huracán vs. Banfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 21.15 Lanús vs. San Lorenzo. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Major League Soccer
- 20.30 Inter Miami vs. New England Revolution. Apple TV
Premier League
- 8.30 Leeds United vs. Tottenham Hotspur. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 11 Arsenal vs. West Ham United. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 11 Manchester United vs. Sunderland. Disney+
- 13.15 Chelsea vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Mundial Sub 20
- 17 España vs. Brasil. Dsports (610/1610 HD)
- 17 México vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)
- 20 Argentina vs. Italia. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
- 20 Australia vs. Cuba. Dsports+ (613/1613 HD)
Liga de España
- 9 Oviedo vs. Levante. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
- 11.15 Girona vs. Valencia. Dsports (610/1610 HD)
- 12.30 Athletic Bilbao vs. Mallorca. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 16 Real Madrid vs. Villarreal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Serie A
- 10 Parma vs. Lecce. Disney+
- 10 Lazio vs. Torino. Disney+
- 13 Inter vs. Cremonese. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 15.30 Atalanta vs. Como. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Bundesliga
- 10.30 Borussia Dortmund vs. Leipzig. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 10.30 Augsburg vs. Wolfsburg. Disney+
- 10.30 Werder Bremen vs. St. Pauli. Disney+
- 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Bayern München. Disney+
Ligue 1
- 12 Metz vs. Olympique Marseille. Disney+
- 14 Brest vs. Nantes. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 7.30 La segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 0.45 (del domingo) El Gran Premio de Indonesia. Las respectivas carreras. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Peñarol vs. Regatas Corrientes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
Liga Sudamericana
- 19.10 Olimpia vs. Jorge Guzmán. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 21.40 Bauru vs. Oberá. Dsports 2 (612/1612 HD)
