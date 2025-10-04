LA NACION

TV y streaming del sábado: los Pumas, Colapinto, sub 20, Messi, San Lorenzo, Top 12 y MotoGP

Automovilismo, rugby, fútbol local y exterior, tenis, básquetbol y motociclismo conforman la oferta deportiva del día en las pantallas

Los Pumas concluirán su participación en el Rugby Championship enfrentándose con Sudáfrica en Londres, donde actuarán como locales.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 4 de octubre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 6.30 La práctica 3 del Gran Premio de Singapur. Disney+
  • 10 La prueba de clasificación del Gran Premio de Singapur. Disney+
Franco Colapinto necesita mejorar en Singapur, donde este sábado afrontará la prueba de clasificación de la 18ª fecha de la Fórmula 1.
RUGBY

Championship

  • 6.45 Australia vs. Nueva Zelanda. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 10 Los Pumas vs. Sudáfrica. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Premiership

  • 11 Leicester vs. Harlequins. Disney+
  • 13.30 Saracens vs. Bristol. Disney+

Top 12

  • 15.30 Alumni vs. La Plata. Disney+
  • 15.30 CUBA vs. Buenos Aires. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. Hindú. Disney+
  • 15.30 CASI vs. Newman. Disney+
  • 15.30 San Luis vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.40 Regatas Bella Vista vs. SIC. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
En la penúltima jornada de la etapa regular del Top 12, CASI intentará asegurarse el número 1 para los playoffs, y su adversario, Newman, la clasificación.
FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 Sarmiento vs. Gimnasia. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.45 San Martín vs. Instituto. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 19 Atlético Tucumán vs. Platense. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 19 Huracán vs. Banfield. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 21.15 Lanús vs. San Lorenzo. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

Major League Soccer

  • 20.30 Inter Miami vs. New England Revolution. Apple TV
Lionel Messi jugará contra New England Revolution el último partido de Inter Miami antes de los amistosos de octubre de la selección argentina.
Premier League

  • 8.30 Leeds United vs. Tottenham Hotspur. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 11 Arsenal vs. West Ham United. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 11 Manchester United vs. Sunderland. Disney+
  • 13.15 Chelsea vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Mundial Sub 20

  • 17 España vs. Brasil. Dsports (610/1610 HD)
  • 17 México vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Argentina vs. Italia. Telefé (CV 10, DTV 1123 HD) y Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Australia vs. Cuba. Dsports+ (613/1613 HD)
Ian Subiabre es una de las figuras de la selección argentina sub 20, que esta sábado se cruzará con Italia en el Mundial de Chile.
Liga de España

  • 9 Oviedo vs. Levante. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD)
  • 11.15 Girona vs. Valencia. Dsports (610/1610 HD)
  • 12.30 Athletic Bilbao vs. Mallorca. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 16 Real Madrid vs. Villarreal. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Serie A

  • 10 Parma vs. Lecce. Disney+
  • 10 Lazio vs. Torino. Disney+
  • 13 Inter vs. Cremonese. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 15.30 Atalanta vs. Como. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Bundesliga

  • 10.30 Borussia Dortmund vs. Leipzig. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 10.30 Augsburg vs. Wolfsburg. Disney+
  • 10.30 Werder Bremen vs. St. Pauli. Disney+
  • 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Bayern München. Disney+

Ligue 1

  • 12 Metz vs. Olympique Marseille. Disney+
  • 14 Brest vs. Nantes. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 7.30 La segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 0.45 (del domingo) El Gran Premio de Indonesia. Las respectivas carreras. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Ya asegurada su corona en MotoGP, Marc Márquez procurará una nueva victoria, ahora en Indonesia.
BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Peñarol vs. Regatas Corrientes. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

Liga Sudamericana

  • 19.10 Olimpia vs. Jorge Guzmán. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 21.40 Bauru vs. Oberá. Dsports 2 (612/1612 HD)
