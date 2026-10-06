UEFA Nations League, EN VIVO: nueve partidos en simultáneo, minuto a minuto
La cuarta fecha del certamen que reúne a los seleccionados europeos tiene como platos fuertes Inglaterra vs. República Checa y Croacia vs. España
Lamine Yamal tuvo el empate
A los 52 minutos, Pau Cubarsí lanzó un pase largo preciso que dejó a Lamine Yamal mano a mano. El arquero croata salió rápido, achicó bien y se quedó con la pelota para sostener la ventaja de Croacia.
Se reanudaron los nueve partidos
Ya están en marcha los segundos tiempos de los nueve encuentros que comenzaron en simultáneo por la cuarta fecha de la Nations League. Croacia vence 1-0 a España e Inglaterra supera 2-0 a República Checa en dos de los principales partidos de la jornada.
Final de los primeros tiempos
Terminó la primera parte en los nueve partidos que comenzaron en simultáneo por la cuarta fecha de la Nations League. Croacia sorprende a España y se impone 1-0, mientras que Inglaterra vence 2-0 a República Checa. Los resultados al descanso: Escocia 1-0 Eslovenia; Moldavia 0-2 Eslovaquia; Estonia 0-0 Islandia; Bielorrusia 1-0 Finlandia; Luxemburgo 0-2 Bulgaria; Albania 1-0 San Marino; Suiza 1-0 Macedonia del Norte.
Suiza abrió el marcador
A los 43 minutos, Fabian Rieder abrió el pie y colocó la pelota para marcar el 1-0 de Suiza ante Macedonia del Norte.
Eslovaquia marcó el segundo
Eslovaquia amplió la diferencia ante Moldavia: Tomás Suslov convirtió el 2-0 antes del cierre del primer tiempo.
Kane amplió la ventaja de Inglaterra
A los 40 minutos, Inglaterra marcó el 2-0 ante República Checa. Morgan Rogers envió un pase rasante de primera hacia el medio y esta vez Harry Kane apareció para empujar la pelota al gol. El capitán y goleador inglés amplió la diferencia.
¡¡UN GOLAZO CON TODAS LAS LETRAS!! Elliot Anderson metió un pase TOP de primera para Morgan Rogers, el delantero de Chelsea hizo lo mismo y Harry Kane firmó el 2-0 de Inglaterra sobre República Checa. ¡FÚTBOL!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
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Bulgaria estiró la ventaja
A los 34 minutos, Atanas Iliev marcó el segundo de Bulgaria, que ya vence 2-0 a Luxemburgo en la cuarta fecha de la Nations League.
Escocia se puso en ventaja
A los 31 minutos, Ryan Christie convirtió el 1-0 de Escocia ante Eslovenia y rompió la paridad en otro de los encuentros de la cuarta fecha de la Nations League.
Croacia tuvo el segundo
A los 22 minutos, una mala salida de Unai Simón le regaló la pelota a Croacia, que rápidamente buscó a Igor Matanovic en el medio. El delantero quedó solo dentro del área, pero el arquero español se recuperó de su error y le tapó el remate.
¡DESCONCIERTO EN EL FONDO DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Matanovic no pudo aprovechar el error en la salida de España y se perdió el segundo de Croacia.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
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Inglaterra encontró el gol ante República Checa
A los 27 minutos, Inglaterra encontró el 1-0 después de haber sido superior durante el comienzo. Harry Kane envió un centro rasante y pasado que parecía no encontrar a ningún compañero, pero Vladimir Coufal terminó por empujar la pelota contra su propio arco en una acción insólita.
Bulgaria abrió el marcador ante Luxemburgo
A los 19 minutos, Kristiyan Balov convirtió el 1-0 de Bulgaria frente a Luxemburgo y rompió la paridad en otro de los partidos de la cuarta fecha de la Nations League.
Croacia sorprende a España
A los 17 minutos, Ivan Perisic puso el 1-0 para Croacia, que había comenzado mejor el partido. Una contra terminó con un remate desde lejos que el arquero español alcanzó a rechazar, pero el veterano delantero apareció para cabecear el rebote y abrir el marcador. Croacia venía de sufrir un 7-0 ante Inglaterra.
Eslovaquia golpeó temprano
A los 8 minutos, David Strelec convirtió el 1-0 de Eslovaquia ante Moldavia y le dio la ventaja a su selección en el comienzo del partido.
Albania golpeó ante San Marino
A los 11 minutos, Kristjan Asllani abrió el marcador para Albania frente a San Marino, con un golazo espectacular de afuera del área, y puso el 1-0 en otro de los encuentros de la cuarta fecha de la Nations League.
¡PERO QUÉ GOLAZO DE ALBANIA, POR FAVOR! Kristjan Asllani, que fue campeón con Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, sacó un derechazo LETAL y clavó este gol tremendo ante San Marino.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026
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El primer gol llegó tras sacar del medio
Bielorrusia necesitó apenas un minuto para abrir el marcador ante Finlandia. Artem Shumansky convirtió un golazo de volea y fue el primero de los nueve partidos que comenzaron en simultáneo.
Comenzaron los nueve partidos
Ya se juega el bloque principal de la cuarta fecha de la Nations League. Nueve partidos comenzaron en simultáneo: Escocia-Eslovenia, Croacia-España, Moldavia-Eslovaquia, Estonia-Islandia, Bielorrusia-Finlandia, Luxemburgo-Bulgaria, Albania-San Marino, Inglaterra-República Checa y Suiza-Macedonia del Norte.
El único partido que ya terminó
Kazajistán e Islas Feroe abrieron la jornada de la Nations League con un empate 2-2, en el que también hubo un expulsado en cada lado. Fue el único encuentro que se disputó antes del bloque principal de este martes, que tendrá otros nueve partidos en simultáneo desde las 15.45.
Los nueve partidos que comienzan a las 15.45
La jornada continuará con nueve encuentros en simultáneo: Escocia-Eslovenia, Croacia-España, Moldavia-Eslovaquia, Estonia-Islandia, Bielorrusia-Finlandia, Luxemburgo-Bulgaria, Albania-San Marino, Inglaterra-República Checa y Suiza-Macedonia del Norte. Toda la acción comenzará a las 15.45.
Bienvenidos al minuto a minuto de la Nations League
Bienvenidos al seguimiento en vivo de una jornada cargada de la Nations League. Diez partidos forman parte de la programación de este martes: uno ya terminó y otros nueve comenzarán desde las 15.45. Serán transmitidos por ESPN, ESPN 2 y Disney+. En LA NACION seguiremos en simultáneo los resultados, los goles y todo lo que ocurra en cada uno de los encuentros.
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