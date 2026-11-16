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UEFA Nations League, en vivo

Se cierra uno de los grupos de la liga A de la competencia europea y los germanos pueden

Marc-Andre ter Stegenm arquero de Alemania, durante la entrada en calor
Marc-Andre ter Stegenm arquero de Alemania, durante la entrada en calorTOBIAS SCHWARZ - AFP

Los demás partidos

Además de disputarse los duelos de la liga A, también se disputaron partidos de las categorías más bajas. En los primeros turnos se disputaron los siguientes partidos con resultados definidos. Kazajistán y Eslovaquia empataron 2 a 2; Islas Feroe le ganó 1 a 0 a Moldavia; Lituania derrotó 2 a 1 a Liechtenstein; Estonia se quedó con la victoria por 2 a 1 ante Bulgaria e Islandia goleó 3 a 0 a Luxemburgo.

En este último turno se disputarán dos partidos importantes para el futuro de algunas selecciones en la competencia. Suiza, ya ascendido a la liga A, jugará con Escocia, que buscará los tres puntos para disputar el repechaje que le permita luchar por un ascenso. Sin embargo, en el otro duelo del mismo grupo, Eslovenia juega como local ante Macedonia del Norte en busca del mismo objetivo. Estos partidos serán transmitidos por Disney+

Cómo ver online la definición

Los partidos serán transmitidos por ESPN y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

  • 14:45 Grecia vs. Serbia. ESPN 4
  • 16:45 Alemania vs. Países Bajos. ESPN

Bienvenidos a la cobertura al instante

Comenzamos con el minuto a minuto de los duelos correspondientes al grupo 2, de la liga A, de la UEFA Nations League. En simultáneo, Alemania recibe a Países Bajos y Grecia juega como local ante Serbia en la que será la última jornada y la definición. Serán dos enfrentamientos claves en busca del objetivo por clasificarse a los cuartos de final. Los neerlandeses suman 11 y por la diferencia de gol (+9) están con un pie adentro.

Sin embargo, los germanos y los helénicos tienen 8 y sólo uno de los dos se meterá a la siguiente instancia. Los griegos parten con la ventaja de que juegan ante los balcánicos, que no sumaron ningún punto. En cambio, los alemanes deberán recibir al que hasta ahora es el mejor equipo de la zona. El que se quede con el tercer puesto luchará por no descender a la liga B de la competencia europea.

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