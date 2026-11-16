UEFA Nations League, en vivo

Además de disputarse los duelos de la liga A, también se disputaron partidos de las categorías más bajas. En los primeros turnos se disputaron los siguientes partidos con resultados definidos. Kazajistán y Eslovaquia empataron 2 a 2; Islas Feroe le ganó 1 a 0 a Moldavia; Lituania derrotó 2 a 1 a Liechtenstein; Estonia se quedó con la victoria por 2 a 1 ante Bulgaria e Islandia goleó 3 a 0 a Luxemburgo.

En este último turno se disputarán dos partidos importantes para el futuro de algunas selecciones en la competencia. Suiza, ya ascendido a la liga A, jugará con Escocia, que buscará los tres puntos para disputar el repechaje que le permita luchar por un ascenso. Sin embargo, en el otro duelo del mismo grupo, Eslovenia juega como local ante Macedonia del Norte en busca del mismo objetivo. Estos partidos serán transmitidos por Disney+