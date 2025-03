Ulises Giménez: el defensor de River que también juega en el mediocampo y seduce a Gallardo

Las ausencias obligadas de Lucas Martínez Quarta, víctima de un desgarro en el cuádriceps derecho, Germán Pezzella y el chileno Paulo Díaz, ambos convocados a sus respectivas selecciones nacionales para afrontar las dos jornadas de las eliminatorias, reconfiguraron el mapa de Marcelo Gallardo pensando en el armado de la zaga central de River. Sin sus tres defensores principales para afrontar el compromiso de este miércoles frente a Ciudad de Bolívar, en Santiago del Estero, por un lugar en los 16avos de final de la Copa Argentina, el técnico deberá recurrir no sólo a Federico Gattoni y Leandro González Pirez, que no disputaron ningún partido oficial en 2025, sino también a Ulises Giménez, uno de los marcadores centrales titulares de la reserva.

Tras realizar algunas prácticas con el plantel profesional en Ezeiza, Giménez, de 1,80 metros de estatura, fue convocado por Gallardo para ocupar un lugar en el banco de suplentes contra el humilde club bonaerense del Federal A. Zaguero por naturaleza, el joven de 19 años también sabe desempeñarse como lateral derecho, e incluso puede cumplir la función de mediocampista de contención, aunque el rol de marcador de punta es el que podría servirle eventualmente al DT, que únicamente contará con Fabricio Bustos ante la lesión muscular de Gonzalo Montiel en el sóleo izquierdo. Sus virtudes son la firmeza en los duelos mano a mano con los delanteros rivales, el juego aéreo y la salida limpia, características que le permitieron destacarse rápidamente en la consideración de cada entrenador que tuvo.

👉 Primera convocatoria para Ulises Giménez:



📆 01/01/2006

📍José C. Paz, Buenos Aires

⚽ Defensor central

🦵 Derecho

#️⃣ 36 pic.twitter.com/8yJCu1D635 — River Plate (@RiverPlate) March 18, 2025

Nacido el 1° de enero de 2006 en José C. Paz, Giménez se incorporó con apenas seis años a las divisiones infantiles de River para iniciar su camino. “Empecé jugando en San Luis, el club de mi barrio. En 2012, surgió la posibilidad de probarme en River. Me acuerdo que fui un martes, jugué con los chicos de mi categoría y el jueves me ficharon. El domingo jugué de 4 contra Ferro e hice un gol. Fuimos con toda mi familia, que me acompaña a todos lados, y así arranqué a jugar en River. Gracias a Dios, es un momento que llevo guardado para toda la vida”, le narró a la web oficial del club.

Sin rodaje en la novena durante 2020 a raíz de la pandemia, mientras vivía en la pensión del estadio Monumental por varias razones logísticas, el año siguiente lo tuvo como uno de los protagonistas en la octava subcampeona, donde tenía entre sus compañeros a Claudio Echeverri y Agustín Ruberto. El punto de inflexión, cuando ya ostentaba 16 eneros, llegó en 2022: empezó a ser parte de las citaciones de Diego Placente para la Sub 17, al punto de que integró el plantel de un certamen amistoso en Francia y participó de una gira en Uruguay para fortalecer a la selección juvenil de cara al Sudamericano de 2023 en Ecuador, donde Argentina concluyó en el tercer puesto y se clasificó al Mundial.

Al mismo tiempo que reunía experiencia con el representativo nacional, se destacaba en las categorías formativas de River, razón que derivó en el debut por los puntos con la reserva el 6 de agosto de 2022, cuando Jonathan La Rosa, el DT de ese momento, lo puso en lugar de Francisco Petrasso a los 17 minutos del segundo tiempo en Ezeiza, donde el local venció 2-1 a Independiente. Entró en los dos partidos siguientes y tuvo su primera titularidad con tan sólo 16 años en una visita a Santiago del Estero.

#RIVER | El marcador central Ulises Giménez, de 19 años de edad, tiene asignada la camiseta número 36. Con la Reserva registra 27 partidos oficiales, un gol y una asistencia. Además, actuó dos veces para la Reserva de Defensa y Justicia. pic.twitter.com/VBb7147c6P — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) March 18, 2025

Poco a poco, Uli, como lo conocen afectuosamente en su entorno, empezó a ganar terreno, amparado en sus buenas actuaciones previas con la séptima, sus intervenciones en la sexta -pese a tener un año menos- y gracias a la seguridad que transmitió en cada ingreso para la reserva. Su inicio fue tan auspicioso que, además de anotar un gol de cabeza ante Racing luego de una pelota parada ejecutada por Matías Gallardo, uno de los hijos del Muñeco, Giménez concluyó 2022 dejando una imagen positiva.

Martín Demichelis estuvo a punto de llevarlo a la pretemporada de enero de 2023, pero el central no pudo obtener a tiempo la visa que le autorizara el ingreso a los Estados Unidos. Tras iniciar el año como titular en la reserva, disputó el Sudamericano y, al regresar, alternó con Daniel Zabala en el equipo que tenía como nuevo DT a Marcelo Escudero, vigente en el cargo.

Ulises Giménez tiene 19 años Redes sociales

A fines de 2023, Giménez actuó en cuatro de los siete partidos que disputó Argentina en el Mundial Sub 17 que se desarrolló en Indonesia, donde fue semifinalista del torneo. Cuando volvió, ya con el torneo de reserva concluido, le surgió la posibilidad de irse a préstamo a Defensa y Justicia, en busca de roce de primera división, al no tener una chance inmediata con el plantel profesional de River.

Sin embargo, la experiencia en el conjunto de Florencio Varela fue negativa. Además de que ni siquiera disputó un minuto bajo la conducción de Julio Vaccari, Giménez apenas tuvo dos participaciones en la reserva del Halcón, hasta que en la práctica del 21 de mayo de 2024 sufrió la rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Una semana después fue intervenido e inició una larga recuperación. Rescindió en Defensa, donde tenía vínculo sin opción de compra hasta el 31 de diciembre, y realizó la rehabilitación con el equipo médico de River. Cumplió a rajatabla cada pedido y en enero pasado hizo la pretemporada de la reserva en San Juan.

Lejos de tener dificultades para entrar en el ritmo de juego al cabo de una larga inactividad, fue titular desde la primera fecha, exhibió sus cualidades de siempre y, con un registro de 27 presencias en total para esa categoría de River, le demostró a Gallardo que puede ser una opción ante la ola de bajas.

Ulises Giménez con Lionel Messi, en el predio de Ezeiza Instagram

Formado en una familia ligada al fútbol, debido a que su abuelo Hugo actuó como zaguero en la primera de Almagro, además que su padre, Adrián, y su tío también supieron calzarse los botines en distintas competencias, Giménez atraviesa horas especiales. Sabe que Gattoni y González Pirez se perfilan para jugar desde el inicio en el estadio Madre de Ciudades contra Ciudad de Bolívar, pero mantiene intacta la ilusión de sumar sus primeros minutos oficiales.

Consciente del esfuerzo que hizo después de una infancia en la que experimentó algunas carencias, el defensor quiere demostrar por qué River, cuando apenas tenía 17 años recién cumplidos, depositó la confianza en él para firmarle su primer contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión establecida en 30 millones de euros.

Germán Balcarce Por