Un árbitro egipcio dirigirá el partido del lunes entre Argentina y Austria, en Dallas

El partido entre la Argentina y Austria, que se disputará el lunes en Dallas, tendrá terna arbitral egipcia: Amin Mohamed será el árbitro principal, y estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal (primer asistente) y Ahmed Hossam Taha (segundo asistente). El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández, mientras que como árbitro de reserva estará el también español Diego Sánchez. Aún no se confirmaron los nombres de quienes estarán al frente del VAR.

El egipcio Amin tiene 40 años, es abogado de profesión y ostenta la categoría de internacional desde 2017. Hizo su estreno en el Mundial con el partido entre la República Checa y Corea del Sur, correspondiente a la primera fecha del torneo. El encuentro se disputó en Guadalajara, concluyó con victoria de los asiáticos por 2 a 1 y el árbitro redondeó una buena actuación. Sus principales cualidades son un correcto uso de la ley de ventaja y un culto por dar continuidad al juego. No sanciona faltas que no son obvias ni contactos mínimos.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 41, 42, 43 and 44 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026

Amin lleva más de una década como árbitro principal de la Premier League egipcia, la máxima competición del fútbol de ese país: debutó en 2013. Su “enfoque equilibrado” y sus “decisiones precisas” le forjaron un nombre en su país y en el mundo árabe. Por su nivel, dirigió torneos continentales, como la Copa África 2023 y la final de la Supercopa de Egipto 2024, que disputaron Al-Ahly y Zamalek.

El partido entre surcoreanos y checos significó el debut en una Copa del Mundo de selecciones mayores (antes había dirigido el Mundial Sub 17 de Brasil, en 2019). Según las estadísticas disponibles, el árbitro egipcio saca un promedio de casi cuatro amarillas por partido. Además, en 269 encuentros, Amin mostró 25 tarjetas rojas: una cada diez encuentros.

El egipcio Mohamed Omar Amin fue designado por la FIFA para el partido entre la Argentina y Austria, que se disputará el lunes en Dallas Michael Regan - FIFA - FIFA

El año pasado, Amin Omar fue el centro de una polémica: según reportes en la prensa deportiva africana, era el designado para dirigir la final de la última Copa África. Sin embargo, la dirigencia marroquí habría protestado para desplazarlo. Y lo consiguió, porque el réferi a cargo fue el mauritano Dahane Beida.