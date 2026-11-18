El club General Lamadrid encontró en la desocupación de la cárcel de Devoto y el traslado de sus presos al Complejo Penitenciario Federal en Marcos Paz una nueva oportunidad. Desde la institución buscan recuperar parte de los predios del establecimiento, que, afirman, solían pertenecer al club en su fundación en 1950.

“Son los terrenos que están apoyados contra nuestro club. En su fundación formaban parte de nuestra institución y ahora entendemos que no van a tener más uso. Estamos tratando de poner en discusión que se restituyan para el club, para que nos permita seguir creciendo”, expresó su presidente, Flavio Fernández, en diálogo con LN+.

La idea del club comenzó en un basural clandestino que quedó fuera de los terrenos seleccionados para construir la cárcel. Un grupo de amigos que solía jugar a la pelota en la zona se reunió y limpió aquel basural clandestino para armar una cancha de fútbol. El club se fundó 23 años después, entre Lozano, Bermúdez, Desaguadero y Tinogasta.

El club General Lamadrid Augusto Famulari - LA NACION

Con el paso del tiempo, General Lamadrid y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se enfrascaron en una disputa por la titularidad de las tierras. En 1983 la cárcel avanzó sobre una parte del terreno del club, sobre la calle Bermúdez, y armó un depósito y garaje.

Fue entonces que construyeron a las apuradas una tribuna para delimitar el predio. Con el cierre de la cárcel, la dirigencia busca recuperar dicho terreno y regularizar la situación dominial del resto del predio.

Un club reclama que le devuelvan terrenos que le habia cedido a la excarcel de Devoto

“En los últimos dos o tres años tuvimos un crecimiento muy grande. Es el club más importante del barrio. Necesitamos ese espacio”, señaló Fernández. El club cuenta actualmente con 1200 socios y llegó a su máximo de capacidad.

Fernández aseguró que, en ese sector actualmente funciona un taller mecánico y depósitos. “Estamos esperando a ver cuál es el proyecto que se va a presentar en la Legislatura. A ver qué contempla el traslado de la cárcel y ver de qué manera poder charlar con diferentes actores para ver cómo se puede manejar la restitución histórica de los sectores”, explicó.

El presidente de Lamadrid, Flavio Fernández Augusto Famulari - LA NACION

En la actualidad, en el terreno donde se ubica el complejo carcelario está vigente la categoría de “Distrito de Urbanización Futura”. Esto implica sectores “de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción”.

El predio será urbanizado, con la obligación de que tenga espacios verdes y un sector destinado a la memoria por la masacre del Pabellón 7, ocurrida en 1978, cuando murieron 65 internos en un incendio.

El club se encuentra en disputa por los terrenos Augusto Famulari - LA NACION

En el club ya tienen planes respecto a los terrenos: “Nuestra idea es hacer otro tipo de inversión. Tenemos dos o tres proyectos, desde un natatorio a una cancha de tenis. Eso se tendrá que definir en comisión directiva, pero la idea es restituir ese espacio para que el club siga creciendo. Porque tenemos un tope de espacio. Y cuando venga a vivir más gente acá, el club tiene que estar preparado para brindarles un espacio deportivo y social”.

En paralelo, la desocupación de la cárcel representa también un cambio grande para General Lamadrid: “Yo estoy en el club desde los cinco o seis años, así que para mí la cárcel forma parte de la vida misma del club. No me puedo imaginar un club sin la cárcel. Hay intercambios risueños con la gente que está privada de su libertad y que lindera contra nuestro club. Anécdotas”, contó.