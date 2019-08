Un DT uruguayo empujó e intentó golpear a Lucas Pusineri en Colombia

La escena entre Comesaña y Pusineri; el uruguayo que entrena a Junior empujó y trató de golpear al argentino que conduce a Cali. Crédito: Imagen de tv

30 de agosto de 2019

De un lado, el argentino Lucas Pusineri, entrenador argentino de Deportivo Cali. Del otro, Julio Comesaña, DT uruguayo de Junior, de Barranquilla, que dirigió en la Argentina a Colón, de Santa Fe. En el medio, un partido de fútbol que Cali dio vuelta: perdía por 1 a 0 y ganó por 2 a 1, en una semifinal por la Copa Colombia.

Final del encuentro: abrazos y felicitaciones. De repente, un empujón del director técnico uruguayo a su colega y adversario. Comesaña: "Pusineri me pegó un cachetazo". Pusineri: "Se vio que hubo algo de calentura, pero no pasó nada. Julio es una persona a la que admiro, tiene recorrido, y los ánimos no eran los mejores para él. Solo queda en eso y nada más". Conclusión: el tribunal de disciplina podría suspender a Comesaña en los próximos días.

"Entré a la cancha a decirle al árbitro lo que pienso, no a insultarlo. Le dije que se había dejado presionar y que había que tener carácter. Cuando vino Pusineri le dije «te felicito pero déjame». Cuando sigo me da un cachetazo en la espalda, y una cosa es un cariño y otra un cachetazo. Me dio un cachetazo por detrás al final del partido; eso yo no tolero. Yo estoy grande, he andado bastante en el fútbol. Uno se cansa", dijo Comesaña en la conferencia de prensa a modo de justificación.

Lucas Pusineri, entrenador de Deportivo Cali. Crédito: @LPusineri

El entrenador argentino por la vereda de enfrente en cuanto a lo sucedido: "Sinceramente, yo fui a saludar a los jugadores, me crucé con Julio, me felicitó y después se vio que hubo algo de calentura, pero no pasó nada. Es una persona a la que admiro, tiene recorrido, y los ánimos no eran los mejores para él. Queda en eso y nada más".

En los próximos días se conocerá la sanción a Comseaña. Existe un antecedente de Juan Carlos Osorio, DT de Atlético Nacional, de Medellín, que tuvo un incidente con el árbitro durante el partido frente a Santa Fe por la Copa. El entrenador recibió tres fechas de suspensión en el torneo y dos meses en todas las competencias. Por esto se estima un castigo similar para Comesaña.