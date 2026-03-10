Independiente logró el milagro ante Unión y en la agonía del partido se burló de la lógica

El fútbol y el deseo de Independiente se burlaron de la lógica. Porque cuando el estadio Libertadores de América se preparaba para hervir por un equipo que estuvo lejos de mostrar su mejor versión, encontró en la agonía de un partido cargado de emocionalidad y que mostró a Unión más sólido en ideas y ejecución, empatar un partido que lo tuvo tres goles por debajo. Entonces, lo que era un escenario de insultos que se escucharon durante casi todo el encuentro, terminó por conformar a los hinchas que entendieron el 4-4 como una reacción alentadora después de ver a un grupo que parecía desorientado en su propia casa.

Se entiende que los estilos deben respetarse y que Independiente busca tener una identidad más arraigada a su historia con Gustavo Quinteros como conductor. Pero Unión le demostró que no es necesario ser dueño de la pelota cuando cada intención es inocua. Porque los santafecinos le hicieron saber a los Rojos que ser práctico puede resultar efectivo, porque eso pedía el partido. Algo que nunca entendió el conjunto de Avellaneda.

Por eso el equipo que dirige Leonardo Madelón le hizo pagar cada mala determinación que tomó el equipo local. Primero con un penal en contra, porque una mala salida de Iván Marcone lo obligó, unos instantes después, al propio volante de Independiente a derribar adentro del área a Rafael Profini; un penal que cambió por gol Cristian Tarragona, que marcó el quinto de su cuenta personal en el torneo.

Y lejos de torcer el rumbo de su estrategia, Independiente mantuvo su libreto sin entender que era obsoleta la propuesta. Por lo tanto, para Unión, que estaba determinado a exponer a su rival, le dio pocos minutos después otro sacudón con el gol de Brahian Cuello, que se jugó todo para poder aprovechar un cierre desesperado de Fedorco.

Entonces, todo hacía creer que el equipo de Quinteros iba a leer finalmente que debía tomar otra actitud para el juego. Sin embargo, pareció un grupo de futbolistas sin reacción y desorientado en su propia casa. Y eso desató el insulto generalizado de su gente cuando Julián Palacios marcó el tercer tanto para Unión, aunque este tanto fue anulado por una posición adelantada de Tarragona. No cambió mucho, porque terminó de estallar todo cuando un puñado de minutos más tarde, sin reacción alguna, el lateral Mateo Del Blanco definió para el 3-0 con una categoría exquisita ante la desesperación del capitán de los Rojos, Emiliano Rey.

En el cierre del primer tiempo pareció que llegaba un un poco de aire para Independiente porque pudo descontar con un gol de Ignacio Pussetto, después de un desvío de Gabriel Ávalos, pero que lejos de calmar las cosas, los hinchas insultaron todavía con más vehemencia.

La vergüenza deportiva de Independiente le permitió ponerse en juego, no por mostrar su mejor versión, sino porque Andrés Merlos sancionó un penal por una supuesta sujeción sobre Ávalos, que el propio centrodelantero de los Rojos aprovechó y emocionalmente le permitió a la gente correr su fastidio por un rato para empujar al equipo para intentar torcer la historia.

Entonces, lo que sucedió es que Unión intensificó su contracción por confundir y aturdir a Independiente, como sucedió en la primera parte del juego, mientras que los locales con la inyección de ánimo que implicó descontar la distancia sólo en el marcador, intentaron imponer condiciones, aunque estuvieron lejos de poder expresarlo en la cancha.

En ese escenario es que Unión le demostró a Independiente que tenía más armas para lastimarlo, porque no sólo lo asfixió cuando lo presionó, lo dejó sin respuestas con cada intención ofensiva, sino que cuando tuvo la posibilidad de herirlo de pelota parada, Del Blanco sacó un centro perfecto y Maizon Rodríguez la desvió la con justeza que volvió a hacer hervir la sangre de los hinchas locales.

Pero en lo frenético que se volvió el partido por la urgencia de Independiente, el equipo de Quinteros mantuvo su ilusión gracias a un centro picante de Malcorra y la aparición oportuna de Ávalos para peinar una pelota que no pudo contener Mansilla y que provocó que el partido se vuelva electrizante e impredecible.

El orgullo deportivo de los Rojos dio buenas señales, porque sin mostrar su mejor perfil y aunque fue superado por Unión en cuanto al juego y a comprender qué pedía el desarrollo, el equipo de Avellaneda se mantuvo vivo hasta el final del encuentro. Aunque claro, los santafecinos ya habían hecho su trabajo para hilar su cuarto éxito consecutivo y para darle un sacudón de realidad a Independiente.