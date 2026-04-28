Un empate que no satisface: Vélez no saltó a la cima y Unión no aseguró la clasificación para los playoffs del torneo Apertura

Ninguno de los dos cumplió con el objetivo, aunque las metas tenían matices diferentes. El empate 2 a 2 le impidió a Vélez saltar a la cima de la Zona A y ahora se posiciona en el tercer puesto, por detrás de Estudiantes y Boca; la igualdad imposibilitó a Unión asegurarse una plaza en los playoffs del torneo Apertura y tendrá que convalidar sus aspiraciones el sábado ante Talleres, en Santa Fe, en la última jornada de la etapa regular.

En una jugada en la que Unión enseñó múltiples dudas para defender, el débil remate de Matías Pellegrini le dio chance al uruguayo Álex Maizon Rodríguez de despejar la pelota sobre la línea. En dos minutos, Vélez dio una señal, un aviso de que juntando pases podía lastimar por el centro y que si no descubría el camino era capaz de atacar también yendo por las bandas. La continuidad a esa situación que abrió el fuego fue cinco minutos, entre los 11 y los 16 del primer tiempo, de vértigo y emociones.

Dos jugadas con elaboración, ejecutadas de modos simples pero con efectividad: Florián Monzón, con un tacazo, selló la asistencia del chileno Diego Valdés y colocó en ventaja a Vélez; la respuesta fue un movimiento clásico, que pasan los años y no pierde vigencia: Nicolás Palavecino, que tomó la vacante de Marcelo Estigarribia -cumplió la sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas-, ubicó con un pase rasante y hacia atrás -con beneficio para el que ataca- a Julián Palacios, que de frente marcó la igualdad.

Florián Monzón recibe el saludo de Manuel Lanzini: el delantero de Vélez convirtió de taco y de penal ante Unión JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Otra vez el marcador en tablas y a buscar la diferencia. En un desarrollo con ritmo, el juego fluyó y las situaciones de riesgo viajaron de un área a otra. El arquero colombiano Álvaro Montero se hizo gigante para bloquear la estocada de Cristian Tarragona; los santafesinos no lograban controlar los desbordes que Vélez diseñaba volcando la pelota sobre los laterales, en particular por la derecha donde el tándem Lucas Robertone y Joaquín García tenían ingenio para darle de manera escalonada la ventaja por el sector.

Lucas Robertone controla ante Cristian Tarragona: Vélez cerrará la etapa regular ante Newell's y Unión, frente a Talleres JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Monzón sería un protagonista destacado del partido: primero, tras golpear al capitán Bruno Pittón y ganarse la tarjeta amarilla, aunque Unión reclamó un castigo más severo; la disparidad con la que los árbitros sancionan una misma infracción genera estas situaciones de confusión y polémicas. Más tarde, al convertir el penal que el árbitro Sebastián Martínez Beligoy sancionó tras el llamado del VAR, donde actuó Andrés Merlos: Palacios bloqueó en el área a García, que se desplomó. Las tarjetas amarillas volaron en las manos del juez, que en el primer tiempo amonestó a cinco futbolistas y en el segundo episodio expulsó a Robertone (Vélez).

El resumen de Vélez vs. Unión

El reinicio fue accidentado, con el choque entre Brahian Cuello y García; el jugador de Unión fue reemplazado por Agustín Colazo. Vélez también utilizó una ventana de cambios, con los ingresos de Rodrigo Aliendro y Braian Romero, que sustituyeron a Manuel Lanzini –de flojo desempeño- y a Monzón para reforzar la zona de volante, darle oxígeno al ataque y rotar jugadores, porque el jueves jugará por los 32avos de final por la Copa Argentina, frente a Gimnasia y Tiro (Salta).

Los Tatengues buscaban soluciones y Colazo, de cabeza, tras desprenderse de la marca de Aaron Quirós, tuvo la respuesta. Empujaron por más los santafesinos, porque tenían la oportunidad de no jugarse un pleno en la última jornada. También pudo celebrar el Fortín con Romero y Quirós... El marcador, sin embargo, quedó fijo en empate.