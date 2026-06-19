Un futbolista de España volvía a la concentración, quiso ingresar y no lo reconocieron

El delantero de la selección española Borja Iglesias regresaba a la concentración luego de disfrutar del día libre por la ciudad de Tennessee y se encontró con algo inesperado. Al momento de ingresar al predio le negaron el acceso, en una situación sorpresiva para él y los que lo rodeaban.

Luego del empate 0 a 0 ante Cabo Verde, el entrenador Luis de la Fuente les dio un día libre a los jugadores para disfrutar con sus familias y descansar. Así fue como el centrodelantero del Celta de Vigo se llevó todos los flashes y se hizo viral en redes sociales.

Regresaba al búnker de La Roja cuando se produjo el cómico episodio que ya se viralizó en redes. Los encargados de la seguridad, de acuerdo con las imágenes difundidas por la TV española, no identificaron al futbolista y le bloquearon el ingreso al predio.

Borja Iglesias, protagonista de un insólito episodio RFEF - RFEF

Borja Iglesias no entendía nada. Sorprendido por la situación, intentó explicar quién era desde detrás de las vallas que delimitaban el perímetro del hotel. “Soy jugador de la selección. Necesito entrar”, expresó en inglés ante los agentes que no cedían.

“¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”, le consultaron los efectivos, mientras algunos de los allí presentes intervenían para aclarar la situación. “Es un jugador de la selección”, insistieron los hinchas y periodistas que observaban la escena desde cerca.

El futbolista estaba desconcertado y no conseguía resolver la situación. Se lo veía con un teléfono celular, seguramente llamando a alguien de la delegación. El intercambio continuó con una nueva pregunta. “¿Cómo te llamas?”, preguntaron desde el control. “Borja Iglesias”, respondió el atacante. De fondo, varias personas repetían su nombre para intentar convencer a los responsables del acceso. La situación fue insólita, pero finalmente se resolvió.

El momento insólito que vivió Borja Iglesias

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

Borja Iglesias no tuvo en el fútbol su gran oportunidad hasta los 25 años, cuando marcó 17 goles en la máxima categoría en una temporada con el RCD Espanyol. Luego el Real Betis desembolsó 28 millones de euros para ficharlo en 2019 y allí se consolidó como uno de los mejores delanteros de La Liga, al ganar la Copa del Rey y debutar con la selección en 2022. Durante su etapa en Sevilla, entabló una gran amistad con Aitor Ruibal y Héctor Bellerín, apareciendo junto a ellos para promover causas sociales y denunciar la homofobia en el fútbol. Tras regresar de una breve cesión en el Bayer Leverkusen con un trofeo de la Bundesliga, Iglesias disfruta ahora de una nueva etapa en el Celta.

Borja Iglesias festejando un gol para el Celta de Vigo. JOSEP LAGO - AFP

España necesita un delantero de su perfil, capaz de aguantar el balón de espaldas al arco. No se espera que “El Panda” sea titular en el Mundial debido al buen momento de Mikel Oyarzabal, pero es una muy buena opción de recambio para Luis de la Fuente. Y más si se tiene en cuenta el 0 a 0 ante Cabo Verde, en el que el delantero no fue titular ni tampoco ingresó.

En la segunda fecha del Mundial, España se medirá ante Arabia Saudita el domingo 21 a las 13 de Argentina. Y cerrará el grupo ante la selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, el viernes 26 a las 21.