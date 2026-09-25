Un futbolista de Israel fue expulsado tras hacer el gesto de un arma de fuego con el banderín de córner

El delantero de la selección de Israel, Saied Abu Farchi, fue expulsado en el partido contra Austria por la UEFA Nations League tras festejar su gol utilizando el banderín del córner para simular el disparo de un arma de fuego.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puede verse al futbolista anotar el 1-1 parcial, festejar con sus compañeros y salir corriendo en dirección a uno de los extremos del campo de juego del Raiffeisen Arena.

Una vez en el sector donde se ejecutan los tiros de esquina, el número 22 israelí despega el banderín del córner del campo de juego, se lo coloca entre sus dos brazos y, sin perder la sonrisa, hace el gesto de apuntar y disparar en dirección al centro de la cancha.

Así fue el festejo de Abu Farchi

Luego del festejo, vuelve a enterrar el banderín y, una vez que divisa al búlgaro Georgi Kabakov con el cartón en la mano, el rostro de Abu Farchi se transforma. Braceando y con un gesto de incredulidad, se acerca hasta la posición del referí quien le muestra la segunda amarilla y la consecutiva tarjeta roja.

Tras la expulsión, varios jugadores israelíes rodearon al árbitro como exigiendo una argumentación, mientras desde las tribunas no paraban de bajar los silbidos.

Con la reanudación del juego y el marcador empardado en uno -al primer gol austríaco lo había marcado Romano Schmid-, Israel encaró la segunda mitad con un jugador menos, situación que lo dejó en clara desventaja.

Pese a que no tardaron en predominar el juego, Austria recién pudo torcer el marcador en el último minuto de juego, cuando Phillipp Mwene marcó el 2-1. Quien cerró el encuentro perteneciente al Grupo B3 de la Nations League fue Saša Kalajdžić, quien puso el 3-1 definitivo.

Por su parte, en el otro partido del Grupo B3, Kosovo se impuso ante la República de Irlanda por 1 a 0. El encuentro se disputó en el Fadil Vokrri Stadium de Pristina y al único gol lo anotó Vedat Muriqi, quien a siete minutos del pitazo final conectó un certero testazo en el área chica para batir a Caoimhín Kelleher y firmar la victoria definitivo.

El debut teutón

Por el grupo A2, Alemania estuvo a minutos de comenzar la nueva era de Jürgen Klopp con una victoria ante Países Bajos, pero Cody Gakpo apareció a los 91 minutos para establecer el 1-1 en el inicio de la Nations League. Antes, Felix Nmecha había abierto el marcador en una acción cargada de polémica, con Brian Brobbey lesionado en el césped y los neerlandeses que reclamaban que su rival arrojara la pelota afuera. Karim Adeyemi, además, desperdició una oportunidad increíble para ampliar la diferencia.

¿SOS VOS, KARIM? ¡IMPRESIONANTE EL GOL QUE SE PERDIÓ ADEYEMI PARA ALEMANIA ANTE PAÍSES BAJOS!



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El partido ya había entregado una escena especial antes del comienzo. Virgil van Dijk y Klopp, dos protagonistas centrales del exitoso ciclo de Liverpool, se encontraron en la previa y se fundieron en un afectuoso abrazo. Esta vez estaban de lados opuestos: el defensor como capitán de Países Bajos y el entrenador en su estreno al frente de Alemania.

La primera alarma para el conjunto visitante apareció incluso antes de que comenzara el encuentro. Jamal Musiala, anunciado como titular, sintió una molestia durante el calentamiento y quedó afuera de la formación. Nadiem Amiri ocupó su lugar.

Ya con la pelota en movimiento, Países Bajos estuvo cerca de darle una bienvenida perfecta a Xavi Hernández, otro que debutaba en el banco este jueves. A los 13 minutos, Van Dijk se anticipó al primer palo después de un córner desde la izquierda y conectó de cabeza para mandar la pelota a la red. Sin embargo, tras la revisión de la jugada, el árbitro Alejandro Hernández Hernández anuló el tanto por una infracción del defensor.

Con un ida y vuelta electrizante, Alemania resistió hasta el tiempo añadido, cuando Países Bajos encontró finalmente el premio a su búsqueda. A los 91 minutos, Ruben van Bommel le robó la pelota a Serge Gnabry en la mitad de la cancha y aceleró por el sector izquierdo. El delantero de PSV avanzó con espacio y lanzó una notable asistencia con la cara externa del pie para Gakpo, que apareció dentro del área, saltó y conectó de volea, de primera, para marcar el 1-1 final.