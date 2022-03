Un futbolista de River le habría enviado mensajes picantes a Wanda Nara y se viralizaron

“No podés ser tan perfecta”. Esa frase, escrita en varias oportunidades, y varios emoticones con ojos de enamorado se filtraron anoche, en una captura de pantalla que involucra a Wanda Nara y al delantero de River Esequiel Barco. Ninguno de los mensajes directos tuvo respuesta de la empresaria.

La representante y esposa de Mauro Icardi había denunciado: “Hace dos meses me hackearon Twitter e Instagram con casi 4 millones de seguidores y no pude aún recuperarlo. ¿Qué buscan?”. Y agregó: ”Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo”. Cuando recuperó su cuenta de Instagram, Wanda borró todos esos chats publicados, que cada tanto vuelven a sacudir el ambiente cuando alguno de todos ellos ve la luz.

En los días previos al Superclásico del próximo domingo ante Boca, este asunto parece haber inquietado al futbolista, que no se manifestó públicamente pero atinó a modificar rápidamente su imagen de perfil en esa red social, algo que generó una segunda reacción y viralización de los atentos lectores de las redes sociales.

barco cambiándose el icon para que nadie se de cuenta que el es el de la historia de wanda nara pic.twitter.com/ehxMVOTliw — lu (@riplu_) March 15, 2022

ezequiel barco se chamuyo a wanda nara y encima SE CAMBIO EL ICON jajskajaj claro rey nadie se dio cuenta que eras vos !! pic.twitter.com/NmIoTscXQ7 — Lara; (@niall_fernecito) March 15, 2022

El que está silbando bajito es Esequiel Barco, que cambió la foto de perfil de IG para disimular que es el que le mando los DMs a Wanda pic.twitter.com/Tn5f39NoMg — Clari Paterson (@claripaterson) March 15, 2022

El mediocampista proveniente del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos firmó su contrato con River en febrero. La operación consiste en un préstamo por dos temporadas y con una opción de compra del 50% de la ficha del jugador. El club de Núñez podrá hacer uso de esta opción a fines de 2022 o a fines de 2023.

Su buen presente hace pensar que será una fija el domingo, entre los 11 titulares que reciban a Boca en el Monumental.