Un futbolista de Uzbekistán chocó contra un camarógrafo y lo lesionó durante el partido con Colombia

El último partido de la primera fecha del Mundial 2026, entre Colombia y Uzbekistán, estuvo marcado por momentos de rispideces entre ambas selecciones, lo que quedó en evidencia con un duro cruce en el primer tiempo protagonizado por el futbolista uzbeko Abdukodir Khusanov: cuando quiso frenar un ataque del equipo sudamericano no solo impactó al rival y cometió falta, sino que arremetió contra un un camarógrafo y lo lesionó.

El incidente ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, en el marco de un tramo áspero del partido. Colombia empujaba a Uzbekistán contra su arco en busca de la victoria que la posicionaría como líder de su Grupo K, mientras desde el país asiático respondían con más esfuerzo que nivel futbolístico. En ese trayecto, hubo muchas faltas que friccionaron el juego.

Tras un cambio de frente al sector izquierdo, el colombiano Luis Díaz fue a buscar la pelota sobre la línea de banda y la corrió por el lateral. Khusanov, en tanto, lo siguió desde el centro de la defensa para cruzarlo y realizarle un quite. Sin embargo, el delantero llegó antes y adelantó el balón.

El duro golpe de un jugador de Uzbekistán contra un camarógrafo

Tras ello, el defensor cruzó a Díaz, le pegó una patada y, por consecuencia del envión de la jugada, siguió de largo por detrás de la banda lateral. Así chocó a un camarógrafo que estaba grabando el partido durante la transmisión televisiva.

Tanto Khusanov como el empleado terminaron en el suelo y, si bien el defensor se levantó de inmediato, el camarógrafo requirió asistencia médica para reponerse. El futbolista colombiano también quedó herido tras la jugada y pidió al árbitro Anthony Taylor la sanción de la falta del defensor.

Por su parte, el empleado no pudo seguir trabajando y debió ser asistido por servicios de emergencia en un costado de la cancha. Luego, minutos después, debió retirarse del estadio en ambulancia y, según se vio en videos que circularon en redes sociales, abandonó el recinto deportivo rengueando y con molestias físicas que le impedían caminar con naturalidad.

Tras la infracción, Taylor cobró tiro libre a favor de Colombia y el número 2 de Uzbekistán fue amonestado y quedó marcado para el resto del partido. Más tarde cometió más faltas, pero ninguna que, según los criterios del árbitro, le valga la doble amarilla.

El camarógrafo abandonó el recinto deportivo rengueando y con molestias físicas

Khusanov es una de las figuras de Uzbekistán. El defensor de 22 juega en Manchester City, club al que llegó en 2025 y en el que cual se ganó un lugar en el primer equipo bajo la conducción de Pep Guardiola.

El futbolista surgió en Bunyodkor, de su país, donde jugó hasta los 18 años. Después pasó a Energetik-BGU Minsk, de Bielorrusia, donde tuvo varios minutos de juego a pesar de su corta carrera, hasta llegar a Lens, de la primera división francesa. Allí estuvo dos años y demostró un alto nivel y crecimiento futbolístico, lo que derivó en su traslado a la Premier League.

A su vez, otra de las figuras de Uzbekistán es su capitán, Eldor Shomurodov, delantero de 30 años que juega en Başakşehir, de la primera división de Turquía y el máximo goleador en la historia de su país, con 44 tantos. Además, el seleccionado es dirigido por el excampeón del mundo italiano Fabio Cannavaro.