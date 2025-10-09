Un futbolista se rompió el cuello en pleno partido tras chocar contra una valla publicitaria en China

Crece la preocupación en China por la salud de un futbolista que este fin de semana chocó su cabeza contra una valla publicitaria tras un forcejeo con un rival y sufrió el quiebre de varias de las vértebras cervicales. “Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, informó en un comunicado el club Guangxi Pingguo sobre el estado de Samuel Asamoah, de 31 años.

Las imágenes de televisión locales mostraron el momento en que el centrocampista intentaba cubrir con el cuerpo la pelota para que la número 5 saliera del campo por la línea lateral. En ese momento, un jugador del club Chongqing Tonglianglong intentó quitarle la posesión y empujó al rival, que golpeó de lleno su cabeza contra un cartel publicitario.

Como consecuencia del choque, ocurrido el pasado domingo, y tras los exámenes médicos a los que se sometió al jugador africano, se informó que sufrió “una dislocación y fracturas de (diferentes) vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral”, acompañado de “una compresión nerviosa”, indicó el club chino en un comunicado.

El futbolista fue operado este miércoles “con éxito” en un hospital de Nanning, indicó el club en un nuevo comunicado. “Asamoah se encuentra recuperándose y su estado es estable”, añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición. El jugador que lo empujó por la espalda fue sancionado con una tarjeta amarilla.

Asamoah es un futbolista togolés que juega como mediocampista no solo en el club chino, sino que también en la selección nacional de Togo.

Un caso fatal en Argentina

Poco más de una década atrás, Emanuel Ortega, futbolista de San Martín de Burzaco, falleció en Argentina tras sufrir un traumatismo de cráneo al chocar su cabeza contra un paredón durante un partido.

Ortega había sido intervenido quirúrgicamente tras el golpe ocurrido durante un partido entre el elenco de Burzaco y Juventud Unida, por el torneo de la Primera C. La dura lesión se produjo a los 44 minutos de la primera parte del citado encuentro cuando el futbolista disputó la pelota con un rival y cayó contra un paredón que estaba ubicado a poco más de un metro de la cancha del conjunto de Burzaco.

