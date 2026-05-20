Vladimir Putin llegó a China para su encuentro con Xi Jinping en plena tensión por la guerra en Medio Oriente

PEKÍN.- Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó en la ciudad de Pekín, China, donde se llevará a cabo una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping. El líder ruso espera consolidar el creciente entendimiento entre las dos potencias desde la invasión a Ucrania en 2022, que lo rescató del aislamiento internacional.

En su arribo desde Moscú, Putin fue recibido por el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, una guardia de honor y jóvenes con camisas azul claro que ondeaban banderas chinas y rusas.

Cabe señalar que hace una semana, Jinping recibió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por los vaivenes en el precio del petróleo y la guerra en Medio Oriente.

Así fue la llegada de Putin a China

El encuentro central entre ambos mandatarios se desarrolló en el Gran Palacio del Pueblo, en el centro de Pekín, donde se adentraron luego de entonar los respectivos himnos nacionales. “Si las relaciones entre China y Rusia alcanzaron un nivel tan alto, paso a paso, es porque hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia que ha resistido mil pruebas”, dijo Xi a Putin al inicio de sus conversaciones

Según un comunicado del Kremlin, Putin y Xi tienen previsto discutir cómo “fortalecer aún más” la asociación estratégica entre sus países e “intercambiar opiniones sobre temas internacionales y regionales clave”.

Al momento de referirse al conflicto en Medio Oriente, Xi apuntó: “La situación en la región del Golfo se encuentra en un momento crucial entre la guerra y la paz. Es urgente lograr un cese total de la guerra. Una reanudación de las hostilidades sería inoportuna y continuar con las negociaciones es más esencial que nunca”.

Las calles de Pekín decoradas para recibir al mandatario ruso GREG BAKER - AFP

Sus lazos se profundizaron desde la invasión rusa de Ucrania en 2022: a partir de entonces, Putin visitó Pekín todos los años. Moscú se encuentra diplomáticamente aislada en la escena mundial y depende en gran medida de China en lo económico, ya que la potencia asiática es ahora el principal comprador del petróleo ruso sancionado.

En el cónclave, Xi definió su vínculo con Putin como “inquebrantable”. Asimismo, el líder del Kremlin aplaudió el elogio del presidente chino y celebró por la “dinámica fuerte y positiva” de la cooperación entre ambas naciones. Horas antes del arribo de su par ruso a Pekín, el mandatario chino había afirmado que el lazo bilateral se ha “profundizado y consolidado continuamente”.

La última vez de Putin en territorio chino había sido en septiembre de 2025. En aquel entonces, Xi lo recibió con los brazos abiertos como a un “viejo amigo”. Una postura antagónica a la que el líder chino mostró en su recepción a Donald Trump, la última semana. Por su parte, el presidente de Rusia catalogó a Xi como su “querido amigo”.

Con el recibimiento de líderes extranjeros, China busca reforzar su imagen como ‌pilar de la estabilidad mundial en medio de la escalada bélica que azota Medio Oriente. Un nítido contraste a las dificultades de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y contener un conflicto paralelo con Irán que alteró los flujos energéticos mundiales.

El encuentro entre ambos líderes, en imágenes

Putin durante su aterrizaje en China es recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi Vladimir Smirnov - Pool Sputnik Kremlin

El aeropuerto de Pekín y una alfombra roja para recibir al líder del Kremlin Gao Jie - Xinhua

Putin y Xi Jinping en un momento distendido del encuentro entre ambos líderes Maxim Shemetov - Pool Reuters

Antes del cónclave entre los líderes, Putin y Xi saludaron a las comitivas de ambas potencias mundiales Maxim Shemetov - Pool Reuters

Con información de AFP