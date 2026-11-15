Un jugador de Patronato chocó en Entre Ríos y dio positivo en alcoholemia

El jugador de Patronato Nahuel Alejandro Genez, que está a préstamo desde Boca, chocó este este sábado por la mañana a un motociclista en Paraná y dio positivo en el control de alcoholemia. El futbolista, de 23 años, registró 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre, mientas que, el hombre que manejaba la moto, de 56, sufrió lesiones como consecuencia del impacto.

Según la reconstrucción policial, Genez se alejó del lugar después del choque y regresó luego de que otro motociclista lo siguiera y consiguiera que volviera. Tras realizarle la prueba de alcoholemia y constatar el resultado, los agentes de tránsito labraron el acta correspondiente y retuvieron tanto el automóvil como la licencia de conducir del jugador.

El choque ocurrió en la intersección de Panamá y Bertozzi, en Paraná (Diario Uno Entre Ríos) Uno Entre Ríos

El episodio ocurrió alrededor de las 10.15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi, en la capital entrerriana. Según informó el medio local Uno Entre Ríos, el hombre de 56 años circulaba en una Motomel Skua por la calle Bertozzi y el choque se produjo cuando dobló hacia Panamá.

De acuerdo al informe policial, Genez conducía un Peugeot 208 negro y embistió a la motocicleta desde atrás. En el vehículo del futbolista viajaba también un acompañante de 22 años, cuya presencia fue consignada en la información que los efectivos brindaron sobre el siniestro.

A raíz del impacto, el motociclista fue arrastrado varios metros y cayó sobre el asfalto. El hombre resultó lesionado, mientras que el conductor del Peugeot se alejó de la esquina. La versión policial indicó que Genez, tras abandonar el lugar del choque, continuó su marcha por Panamá y que, después, siguió por la calle Mendoza.

El regreso del futbolista se produjo por la intervención de un motociclista particular que siguió al Peugeot. Según la misma reconstrucción, esa persona logró que el conductor volviera hasta el cruce donde había ocurrido la colisión.

Una vez que el jugador regresó, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná llevó a cabo el control de alcoholemia. El procedimiento permitió establecer que el conductor tenía 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. A partir de esa medición, los agentes avanzaron con las actuaciones administrativas correspondientes.

El resultado positivo derivó en la retención de la licencia de conducir y del Peugeot 208 en el que se desplazaban el jugador y su acompañante. Los agentes municipales confeccionaron el acta en el marco de la intervención que se desplegó después del choque y del regreso del futbolista al lugar. En la esquina trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y personal de Accidentología Vial.