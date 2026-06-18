Un laboratorio 24/7: la selección gana porque sabe cambiar y cambia porque sabe ganar

DALLAS.- El día después de una victoria mundialista alivia la rutina. Quien esperaba el debut con la ansiedad del hincha encuentra agradables motivos de charla en su trabajo. El que dirige al equipo tiene mayor responsabilidad, claro. Pero sus decisiones también están tamizadas por la tranquilidad del primer paso triunfal. Si hay una supuesta máxima que no obedece el cuerpo técnico de la selección es la de no tocar al equipo que gana. Siempre hay una ficha por revisar, muchas veces hay una virtud del rival por neutralizar.

Solemos regresar a Qatar. Joaquín Sabina entenderá que hay excepciones para tratar de no volver al lugar donde uno fue feliz. El Mundial 2022, el lógico punto máximo del ciclo por exigencia previa y nivel durante, demostró que el laboratorio saca conclusiones en todo momento. La injerencia en las formaciones que más se recuerda fue la del segundo partido, debido a los cinco cambios con respecto a la derrota contra Arabia Saudita. Pero también hubo dos modificaciones entre la victoria por penales contra Países Bajos por los cuartos de final y la semifinal ante Croacia (Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña y Leandro Paredes por Lisandro Martínez). Y de esta a la final hubo una nueva variante, el tan recordado ingreso de Ángel Di María por Leandro Paredes. Queda claro que no se trata de repetir el once sólo por un resultado positivo. Al contrario, el contexto relajado se transforma en el mejor escenario para meter mano.

Lisandro Martínez encabeza la fila junto con su compañero de zaga, Cuti Romero; el DT Lionel Scaloni eligió al defensor de Manchester United y dejó el en banco a Nicolás Otamendi (atrás) Charlie Riedel - AP

Avisó Scaloni en la previa a Argelia que, con la elección del segundo marcador central, podría “meter la pata”. Es la posición en la que más recambio tiene. Y ante la decisión de darle la titularidad a Lisandro Martínez, relegó al banco a Nicolás Otamendi, un caudillo. No habría que descartar su fiereza para algún partido. Aunque la sensación sea que, en materia estricta de gustos, hoy la balanza se inclina hacia la dupla Romero-Lisandro. Probablemente Otamendi ya sabía que no arrancaría el partido cuando se sentó en la conferencia de prensa del lunes junto al técnico. Pero no exteriorizó ninguna molestia. Que nadie cree que le da lo mismo: se trata de uno de los jugadores a quien, en la intimidad de la Copa América pasada, no se lo veía de buen humor después de haber perdido el puesto.

Lo mejor de Argentina - Argelia

Argentina vs Argelia - Mundial 2026

Hay jugadores indiscutidos, obvio: Messi, Dibu Martínez, Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández. Alexis Mc Allister debería entrar en la lista, aunque su caso puede ser distinto cuando Paredes esté perfecto y la selección requiera de la presencia de un 5 convencional. Otros, en cambio, no pueden tropezar porque tienen competencia fuerte. Después de 50 minutos sin intervenciones interesantes, Lautaro Martínez fue reemplazado por Julián Alvarez. La suplencia de cualquiera de ellos suena a desperdicio. Pero Scaloni prefiere jugar con un solo 9 para que su equipo se arme 4-4-2 cuando tiene que recuperar, con Messi como segundo delantero y generalmente desentendido de responsabilidades defensivas. Cuando el cuerpo técnico ya vea a Julián en condiciones físicas normales, retomará la carrera que lo tenía un paso adelante hasta que se lesionó el tobillo.

Julián Álvarez está un paso adelante en la consideración del DT Lionel Scaloni, por delante de Lautaro Martínez Aníbal Greco - La Nación

El del lateral derecho proyecta ser un lugar sin un dueño exclusivo. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se repartieron un tiempo cada uno. En otras oportunidades, la elección del de River estuvo vinculada a tener que lidiar ante algún extremo bravo por la izquierda del rival, así como la presencia de Molina busca un ida y vuelta más agresivo en ataque. Montiel también se adelanta con naturalidad, aunque a veces sus compañeros utilizan esa proyección como anzuelo. Un lateral adelantado estira al rival a lo ancho; puede generar espacios por adentro. Y se sabe que si se junta por adentro, la selección se hace una fiesta.

La selección ganó tiempo también con la victoria. Mientras Brasil busca rápido buenas noticias y Uruguay necesita que Giorgian De Arrascaeta se recupere cuanto antes, Argentina se permite algunos gastos de más. Otros técnicos no hubiesen comenzado el Mundial con un par de futbolistas averiados. La selección todavía no puede usar a Nicolás Tagliafico y Paredes comenzó a entrenarse sin problemas recién hace días. Un habitualmente suplente debía estar en óptimas condiciones para figurar en la lista; cuando lo requiriera Scaloni, no podría demorar. Para un titular probado la exigencia fue otra. Ya llegarán los tiempos en los que serán vitales. Los goles de Messi sirvieron para que los compañeros se recuperen tranquilos: no se apuren que el 10 sonríe.

El equipo se armó durante el Mundial pasado y nadie tendrá problemas en volver a armarlo sobre la marcha. Es más, el desarrollo de un partido también puede servir para mejorar lo que está bien. El rendimiento de Thiago Almada no lo sacaba de la cancha contra Argelia: tenía movilidad en ataque y esfuerzo para recuperar. Pero el cambio de piezas no aspiró a castigar lo individual sino a mejorar lo colectivo. La verticalidad de Nicolás González, aun sin ser un futbolista asociativo como Almada, podía explotar la endeblez defensiva argelina. Así fue. El zurdo tuvo intervenciones determinantes en el segundo gol y el tercero. En la tranquilidad del resultado encaminado, Scaloni se permitió hacer debutar a un jugador que le encanta (así como a cualquiera que lo vea seguido) como Nicolás Paz. La selección gana porque sabe cambiar. Y cambia porque sabe ganar.