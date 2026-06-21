Un video de Dibu Martínez, una tormenta y el inesperado impulso para un emprendimiento chaqueño

KANSAS CITY (Enviado especial).- Mientras los relámpagos iluminaban el cielo y el viento soplaba cada vez con más fuerza, las brasas seguían encendidas. Las alertas comenzaban a sonar en los teléfonos celulares por primera vez desde la llegada de la selección a Kansas City y recomendaban buscar refugio y evitar permanecer al aire libre. En medio de esa situación, Emiliano Martínez tomó su celular, grabó la escena y la compartió en sus redes sociales. “Contra viento y marea”, escribió junto a un video que mostraba el temporal, los rayos de fondo y el humo saliendo de la parrilla. La publicación se viralizó en cuestión de horas y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la intimidad del plantel en el Mundial.

Lo que casi nadie advirtió en medio de la tormenta fue un detalle que aparecía apenas unos segundos en pantalla: unas bolsas de carbón apoyadas junto al fuego. Detrás de ellas había una historia que había comenzado mucho antes de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo en Qatar y mucho más lejos de Estados Unidas. Una historia familiar nacida en Tres Isletas, una localidad chaqueña de poco más de 25.000 habitantes, que terminó llegando hasta los asados de la selección argentina y de Inter Miami.

El emprendimiento de Nardelli desembarcó en Estados Unidos hace dos años y medio y busca expandirse a otras ciudades del país

Para Enzo Nardelli, de 33 años, aquel video terminó convirtiéndose en una campaña publicitaria que jamás habría imaginado. “Yo pensaba que alguno de los jugadores iba a subir algo del asado porque siempre lo hacen, pero nunca esperé algo así”, cuenta desde Nápoles, mientras termina los preparativos para viajar a Dallas, donde tendrá un stand en el Fan Fest previo al partido entre Argentina y Austria.

Su padre, Alessio Roberto Nardelli, creó hace más de tres 30 años una empresa dedicada a la producción y exportación de carbón vegetal. Durante años el negocio familiar abasteció a otras marcas. “Siempre produjimos para firmas muy conocidas, para Estados Unidos, Europa y Asia, pero nunca con nuestro nombre”, explica Enzo, que primero acompañó a su padre y, más tarde, después de haber participado en otros proyectos comerciales vinculados al rubro, se propuso crear su propia marca. La idea fue tomando fuerza hasta que decidió dar un paso más ambicioso: mudarse a la Florida para impulsar el proyecto en un nuevo mercado.

La familia argentina que hizo del asado un negocio en Estados Unidos

“Le dije a mi viejo que en una manada no puede haber dos leones. Él era el líder de la empresa y yo tenía ganas de hacer algo propio. Me apoyó y me vine”, recuerda. El destino elegido fue Weston. Allí comenzó a construir Fire Family, una marca cuyo nombre también “refleja la pasión de una familia que lleva mucho tiempo vinculada al negocio del carbón”.

En Estados Unidos encontró una enorme comunidad acostumbrada a cocinar al aire libre y descubrió rápidamente que el asado no es una costumbre exclusiva de los argentinos. Y que tanto latinos como americanos también tienen una fuerte tradición vinculada a la parrilla.

Para la empresa, el video viral de Dibu Martínez fue una difusión que difícilmente hubiera podido conseguir por otros medios

“Comen asado los argentinos, los uruguayos, los brasileños, los colombianos, los venezolanos. Todos tienen sus costumbres y cocinan distinto, pero todos usan carbón. Cuando sumás todo eso, el consumo es enorme”, explica.

Con el correr de los meses, la marca empezó a abrirse camino. Primero entre la comunidad de Florida y después entre cocineros dedicados a eventos privados. Fue por esa vía que el carbón chaqueño comenzó a llegar a asados de futbolistas y distintas personalidades de la música y el deporte. Entre ellos, un evento organizado por Lali para presentar uno de sus últimos temas, del que participaron Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Susana Giménez.

La conexión con la selección surgió a través de Diego, uno de los responsables de la cocina de la delegación argentina durante el Mundial. Nardelli le acercó el producto sin pedir nada a cambio. Ni fotos, ni menciones. Apenas la posibilidad de que lo probaran. Por eso el video de Dibu lo tomó completamente por sorpresa.

Enzo Nardelli junto a su producto estrella: el carbón que acompaña los asados de la selección argentina y el Inter Miami de Messi

Apenas publicado, comenzaron a llegar mensajes desde todos lados. La repercusión coincidió, además, con un momento especial para la empresa. Después de consolidarse en Florida, Nardelli empezó a proyectar una expansión hacia otros estados. Su objetivo es competir de igual a igual con las grandes marcas estadounidenses que dominan el megocio.

“Ese es el sueño. Estar a la altura de las compañías más conocidas del país. Es un objetivo de largo plazo, pero lo tenemos claro. Para nosotros, sería como ganar una Copa del Mundo”, explica.

Después de aquel asado bajo la tormenta, la selección volvió a reunirse este viernes alrededor de la parrilla. Esta vez el clima acompañó y el carbón de Nardelli volvió a estar presente. El mismo que durante años salió del Chaco rumbo a distintos países sin llevar su nombre y que ahora, gracias a un video viral del Dibu Martínez, tuvo su propio gol en el Mundial.