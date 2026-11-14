Una cobertura fuera de la zona de prensa: LA NACION estuvo en la Bombonera en un palco privado

Por primera vez en 124 años, LA NACION no recibió la acreditación correspondiente para cubrir un partido de la selección argentina. La Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, le negó el acceso a los sectores destinados a la prensa para los encuentros ante Uruguay, de este viernes en la Bombonera, y Costa Rica, el martes próximo en Córdoba. La decisión llegó después de una serie de investigaciones publicadas por este medio sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA, que involucran a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, y es interpretada por LA NACION como una represalia por su trabajo periodístico.

La explicación de la AFA fue la “falta de espacio”, pese a que las solicitudes se presentaron en tiempo y forma. Se trata de un argumento usual cuando la demanda de acreditaciones supera la capacidad de los sectores de prensa, pero que nunca había impedido a LA NACION cubrir un partido de la selección. A diferencia de lo sucedido con otros medios, sancionados mediante comunicaciones públicas, en este caso no hubo mayores explicaciones sobre los motivos del rechazo.

En la noche en que sobró muchísimo lugar en las gradas, LA NACION no recibió acreditación por "falta de espacio".

La medida alcanzó tanto al encuentro frente a Uruguay como al del martes ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. Para ese segundo compromiso, LA NACION ya tenía organizado el viaje de un equipo periodístico, como viene realizando desde el primer partido oficial de la selección, efectuado en 1902, y a lo largo de todos los mundiales, incluido el de este año.

La negativa llegó apenas una semana después de que Toviggino cuestionara públicamente las investigaciones de LA NACION y denunciara “operaciones mediáticas”. Los trabajos periodísticos a los que hizo referencia están respaldados por documentación, fuentes judiciales y elementos incorporados a distintas causas en las que son investigadas posibles irregularidades vinculadas con la administración de la AFA.

Pese a la decisión de la entidad, LA NACION estuvo presente en la Bombonera. No en el área destinada a los periodistas, el lugar en el que acostumbró cubrir los partidos durante décadas, sino en un palco privado, cedido por un abonado molesto con la decisión arbitraria de la AFA y que permitió que este medio pudiera seguir el encuentro en el propio estadio. Así, se pudo realizar el trabajo periodístico en el lugar de los hechos, aunque bajo condiciones distintas a las habituales.

Uruguay festeja uno de sus goles en el 2-1 sobre Argentina; fue una mala noche de la selección local, seguida desde un palco (derecha) por LA NACION, en el primer partido en el que no se le permitió la entrada en 124 años de historia del equipo nacional. Augusto Famulari - LA NACION

La diferencia no fue solamente la ubicación. Sin la acreditación correspondiente, LA NACION quedó impedido de presenciar las conferencias de prensa de Lionel Scaloni y Diego Forlán, ingresar a la zona mixta para hablar con los futbolistas después del encuentro y acceder a las planillas oficiales y a otros materiales que reciben los periodistas acreditados. Son herramientas fundamentales para una cobertura completa y que, en esta ocasión, quedaron fuera del alcance de este medio por decisión de la AFA.

En 2027, la selección argentina comenzará su recorrido en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. La clasificación es organizada por la Conmebol, pero las acreditaciones para los partidos jugados en el país seguirán bajo la órbita de la AFA. Para entonces, quizás se haya resuelto la supuesta “falta de espacio” que dejó a LA NACION fuera de los sectores de prensa. Mientras tanto, este medio seguirá buscando la manera de estar presente y contar lo que pasa, al costado de la cancha.