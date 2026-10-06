Una investigación periodística asegura que la FIFA dejó jugar a un arquero francés para Congo en el Mundial pese a que no tenía los documentos en regla

La FIFA se expone a un nuevo escándalo. Según informaciones periodísticas, los órganos disciplinarios del ente rector del fútbol mundial habrían ocultado que el arquero congoleño Lionel Mpasi no podía representar a esa selección africana en el último Mundial. Nacido en Meaux (Francia) hace 32 años, el guardavallas representó a los Leopardos tanto en la clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá disputada este año (cuatro partidos) como en los cinco de clasificación para el torneo ecuménico. Lo hizo, en teoría, pese a no haber cumplimentado el proceso de cambio de nacionalidad: de la francesa a la congoleña.

De acuerdo con el New York Times y el diario francés Le Monde, la FIFA estaba al tanto de que Mpasi no tenía la documentación en regla, pero de todas maneras le permitió representar al seleccionado congoleño. El equipo africano eliminó en la ruta al Mundial a Burkina Faso y Nigeria, y fueron los dirigentes de esta última federación quienes acudieron a la FIFA para pedir una sanción contra el Congo y Mpasi, que llegó a jugar en la selección Sub 17 de Francia. Pero, siempre según el informe de ambos medios periodísticos, la entidad que preside Gianni Infantino se negó al castigo por considerar que la protesta nigeriana era defectuosa.

Una de las atajadas de Lionel Mpasi, arquero de Congo, en el partido contra Inglaterra del último Mundial Colin Hubbard - FR172196 AP

Mpasi fue uno de los mejores del seleccionado congoleño, tanto en la última fase de las eliminatorias -contra Burkina Faso y en el repechaje intercontinental ante Jamaica-, y uno de los artífices de la primera clasificación de los Leopardos a un Mundial en 52 años. En el torneo ecuménico, el arquero -que en teoría no podía ser utilizado- fue figura frente a Portugal por la fase de grupos (1-1) y ante Inglaterra (vencieron los ingleses por 2-1).

Más allá de lo ocurrido en el Mundial, las selecciones adversarias de Congo en la clasificación al torneo pudieron haberse sentido afectadas por su inclusión. De haber hecho el reclamo antes del comienzo de la Copa del Mundo podrían haber conseguido la descalificación de Congo por alineación indebida. Eso no ocurrió y Congo participó en la Copa del Mundo. Igual que Mpasi.

El arquero congoleño Lionel Mpasi va al piso contra el inglés Harry Kane, durante el duelo entre ambas selecciones por los dieciseisavos de final del último Mundial DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tanto el NYT como Le Monde cuentan que la FIFA detectó el problema con Mpasi luego de la protesta realizada por la Federación de Nigeria. El reglamento ampara a la FIFA a actuar de oficio en casos como este, pero la resolución de los reguladores fue sorprendente: negaron el reclamo de Nigeria por haber sido presentado con defectos formales. Y tampoco castigaron a Congo.

Como suele suceder, en este caso también ayudaron las conexiones: el máximo dirigente de la federación congoleña es Véron Mosengo-Omba, muy cercano a Infantino luego de que ambos compartieran estudios universitarios. El presidente de la FIFA no se alegrará por la filtración del caso Mpasi: ocurre a un día de una reunión estratégica de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en Cabo Verde, y a escasos meses de las elecciones de la propia FIFA, previstas para marzo próximo en Rabat (Marruecos).

Ante la consulta sobre el caso Mpasi, la FIFA adujo que dejó de lado la investigación por un defecto de forma en el reclamo de Nigeria y recalcó que sus comités -como el de Disciplina- “son autónomos y deciden los casos basándose en la normativa aplicable y en los hechos concretos que se les presentan”. El ente rector del fútbol mundial negó de cuajo cualquier intervención del presidente Infantino en el asunto.

“Simplemente [en la FIFA] guardaron silencio, y no pueden decírselo a nadie porque saben que supondría una grave crisis para ellos”, criticó por su parte el presidente de la Federación de Nigeria, Ibrahim Musa. En declaraciones al New York Times, el dirigente exigió una investigación del caso.