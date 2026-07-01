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Una nueva “víctima” de la Ley Prestianni: la expulsión de un futbolista de Ecuador por taparse la boca para discutir con un mexicano
Piero Hincapié fue el segundo jugador en recibir la roja directa en el Mundial por ese motivo; el árbitro recurrió a ver la acción en el VAR luego de que Santiago Giménez, de México, reclamara la acción
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En medio de la impotencia de verse eliminado, y cuando faltaban pocos minutos para que terminara el partido con México que lo dejaba afuera del Mundial 2026, Ecuador perdió por expulsión directa a Piero Hincapié por taparse la boca. El defensor ecuatoriano cubrió parte de su rostro al discutir con Santiago Giménez, hijo de Christian Chaco Giménez, un exfutbolista vinculado con Boca y actualmente nacionalizado mexicano.
Así, el zurdo Hincapié, que fue titular en los cuatro partidos en el equipo de Sebastián Beccacece, se transformó en la segunda víctima de la denominada “Ley Prestianni/Vinícius”. La normativa sanciona con roja directa a quien oculte su boca durante confrontaciones, una regla ratificada por el VAR en este encuentro que se disputó a última hora de este martes.
HINCAPIÉ EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
Segunda vez en el #MundialEnDSPORTS que se aplica la Ley Prestianni y Ecuador terminará el partido con 10 jugadores.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DwH3fspyUj
Cuando faltaban tres minutos y medio del tiempo adicionado para finalizar el partido que México le ganaba a la selección ecuatoriana por 2 a 0, el delantero Giménez le avisó al árbitro esloveno Slavko Vincic que Hincapié le había dicho algo con la boca tapada. Tras revisar las imágenes en el VAR, el juez principal no dudó en expulsar al jugador del combinado que se quedó afuera del Mundial.
BANCA DE BECCACECE A HINCAPIÉ— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
El DT de Ecuador aplaudió al defensor cuando se retiraba del campo de juego tras la expulsión por taparse la boca.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cgwppa61NY
Hincapié es el segundo futbolista en ser expulsado en este torneo por incumplir con la “Ley Prestianni/Vinícius“. El primero en ser sancionado por ello fue el delantero paraguayo Miguel Almirón, que fue expulsado con tarjeta roja directa por dirigirse a Mert Müldür (Turquía) con la boca tapada.
Una ley que genera controversias
Días atrás, una situación ocurrida en el partido que disputaron Inglaterra y Ghana no pasó desapercibida. Fue cuando el volante inglés Jude Bellingham se tapó la boca para dirigirse a Ayew, acción que, sin embargo, no fue sancionada.
Según los medios guaraníes, la Federación Paraguaya de Fútbol presentó, ante tal situación, una queja oficial ante la FIFA por la supuesta aplicación inconsistente de la nueva regla de cubrir la boca en la Copa Mundial 2026. “La regla debe aplicarse por igual a todos los equipos, o pierde toda credibilidad”, le dijo al diario AS una fuente cercana de la Federación Paraguaya de Fútbol.
En ese momento, varios medios, expertos y analistas hablaron de la disparidad en los criterios de los árbitros entre dos acciones tan similares como las de Almirón y Bellingham. En el medio francés RMC Sports, por ejemplo, publicaron un artículo en el que se leía: “¿Arbitraje de doble vara? Sin rastro de la roja para Bellingham”.
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