El encuentro entre Unión La Calera y Universidad de Concepción correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile se disputará este domingo 29 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, ubicado en la ciudad de La Calera.

El presente de los protagonistas

Unión La Calera llega a este compromiso con el envión anímico que le significó su reciente victoria por 1-0 frente a Palestino. Por el contrario, Universidad de Concepción buscará revertir su imagen tras haber caído en su última presentación ante Ñublense por 3-2 en un encuentro ajustado.

Estadísticas y antecedentes

El conjunto local intentará hacer valer la localía en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán para escalar posiciones en la recta final de la temporada. Por su parte, la visita llega con la urgencia de sumar puntos fuera de casa para dejar atrás la derrota sufrida en la fecha anterior y recuperar regularidad en el certamen.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa son fundamentales para ambos equipos en el desarrollo de la jornada 29. Mientras que el local busca consolidar su buen momento futbolístico, el elenco visitante necesita sumar para recuperarse y mejorar su posición en la tabla de la Primera División Chile.