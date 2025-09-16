Unión Saint-Gilloise sorprendió al PSV en su debut por la Champions League y festejó con un gol de Kevin Mac Allister

Unión Saint-Gilloise logró un triunfo resonante en su debut en la etapa de grupos de la Champions League: venció 3-1 al PSV en el Philips Stadion de Eindhoven, Países Bajos, con una actuación convincente y un aporte decisivo del argentino Kevin Mac Allister, que fue titular en el equipo belga y autor del tercer tanto tras una jugada de córner. El defensor, que comenzó su segunda temporada en el club, fue protagonista de una noche histórica para una institución que, apenas unos años atrás, disputaba la segunda división.

El encuentro, correspondiente a la jornada 1 del certamen, se perfilaba como una prueba de fuego para Unión ante uno de los equipos más fuertes de los Países Bajos. Sin embargo, el desarrollo terminó siendo una afirmación del proyecto futbolístico que encabeza el club belga. Los goles fueron convertidos por el canadiense Promise David, de penal, el oriundo de Bélgica Anouar Ait El Hadj y el argentino Mac Allister, mientras que Ruben van Bommel descontó para los locales en el tramo final.

El tanto del surgido en Argentinos Juniors llegó en el momento justo, cuando el partido todavía estaba abierto. Un tiro de esquina desde la derecha, peinado por el ecuatoriano Kevin Rodríguez en el primer palo, descolocando a la defensa del PSV. Mac Allister apareció sin marca, en el medio del área chica, y empujó la pelota al gol, decretando el 3-0 parcial y desatando la celebración visitante.

La victoria adquiere una dimensión especial si se considera la historia reciente del club de Bruselas. Fundado en 1897, el Royale Union Saint-Gilloise fue uno de los grandes del fútbol belga en la primera mitad del siglo 20: ganó once títulos locales, fue subcampeón otras once veces y llegó a establecer un récord aún vigente de 60 partidos invictos entre 1933 y 1935. Aquella hazaña le valió el apodo de “Union 60”.

Pero la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de quiebre. Mientras otros clubes se modernizaban, Unión quedó rezagado. En 1973 descendió a segunda división y tardó 48 años en regresar a la elite. Incluso atravesó la Cuarta División, en lo que parecía un destino sin retorno.

Ese rumbo cambió en 2018 con la llegada del empresario británico Tony Bloom —presidente del Brighton & Hove Albion de la Premier League—, quien aplicó una gestión basada en el uso intensivo de datos, austeridad financiera y un modelo de scouting eficiente. La conducción quedó en manos de Alex Muzio, actual presidente del club.

Cuenta con una hinchada muy particular, que se vanaglorian por jamás insultar al equipo rival

Desde entonces, el progreso fue sostenido: ascenso en 2021, subcampeonatos inmediatos y, finalmente, en la temporada 2024/25, la consagración como campeón belga después de 90 años. El festejo tuvo como escenario el Stade Joseph Marien, un estadio centenario enclavado en el parque Duden, con tribunas de madera y una estética atípica en el fútbol moderno.

En ese marco se destaca la figura del argentino de 27 años, Kevin Mac Allister, zaguero central y hermano de Alexis, campeón del mundo en Qatar. Capitán habitual del equipo —hoy el técnico belga Sébastien Pocognoli se inclinó por el inglés Christian Burgess— y pieza clave en el esquema defensivo, fue renovado recientemente y homenajeado por el club con un video alusivo a la película “Mi pobre angelito”, como guiño a su nombre.

Con el tanto de hoy, no solo en el debut del equipo en Champions League, sino también para el propio Mac Allister en la máxima competencia europea, suma 101 partidos y siete goles desde su llegada al club, además de tres títulos.

Con este gol, ya suma cuatro en competencias UEFA Peter Dejong� - AP�

A pesar de contar con un presupuesto anual de 87 millones de euros —muy por debajo del de otros clubes como Brujas (155 millones)—, logró armar un plantel competitivo, con experiencia y talento joven, que hoy dio la sorpresa.

Con esta victoria en Países Bajos, Unión Saint-Gilloise ratificó que no es casualidad su presencia entre los mejores del continente. El camino será exigente, pero el equipo belga ya dio el primer golpe. Y con Kevin Mac Allister como estandarte, su historia parece lista para escribir nuevos capítulos inolvidables. El próximo compromiso por Champions será el miércoles primero de octubre, ante Newcastle de local, lo que promete ser una fiesta increíble.

