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Universidad Católica - Barcelona de Guayaquil: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Universidad Católica vs. Barcelona de Guayaquil, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Universidad Católica vs. Barcelona de Guayaquil, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Claro Arena, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Universidad Católica viene de empatar ante Cruzeiro por 0-0 mientras que Barcelona de Guayaquil llega de ganar ante Boca Juniors por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Universidad Católica vs. Barcelona de Guayaquil
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil en la tabla de posiciones

El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Cruzeiro, Boca Juniors, Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil.

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