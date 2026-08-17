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Universidad Católica - Estudiantes de La Plata: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Claro Arena, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Universidad Católica viene de empatar ante Estudiantes de La Plata por 1-1 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Universidad Católica por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Universidad Católica y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones

El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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