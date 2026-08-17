Universidad Católica - Estudiantes de La Plata: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

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Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
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Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Claro Arena, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Universidad Católica viene de empatar ante Estudiantes de La Plata por 1-1 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Universidad Católica por 1-1.
Todo lo que hay que saber
- Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata
- Hora: 21.30h
- Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Universidad Católica y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones
El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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