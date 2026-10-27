Universidad Católica vs. Audax Italiano por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Universidad Católica recibe a Audax Italiano en la jornada 24 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano, correspondiente a la jornada 24 del torneo Primera División Chile 2026, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 20.30 h en el estadio Claro Arena, ubicado en la ciudad de Santiago.
El presente de los equipos
La Universidad Católica afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 3-1 ante Unión La Calera en su última presentación. Por su parte, Audax Italiano llega al duelo en Santiago tras igualar 1-1 frente a Huachipato, buscando encontrar mayor regularidad en este tramo de la temporada.
Estadísticas y antecedentes
Ambos conjuntos se encuentran en una instancia donde cada punto es vital para sus aspiraciones en la tabla de posiciones. Mientras que los Cruzados intentarán hacer valer su condición de local en el Claro Arena, el equipo itálico buscará aprovechar el envión de su último empate para sumar fuera de casa.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento será determinante para las ambiciones de ambos clubes en el cierre del certamen. Universidad Católica busca recuperar terreno perdido, mientras que Audax Italiano pretende escalar posiciones y consolidar su rendimiento en la recta final del campeonato de Primera División.
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