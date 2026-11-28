El encuentro entre Universidad Católica y Huachipato, correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 18.00 h en el estadio Claro Arena, ubicado en la ciudad de Santiago.

El momento de los equipos

La Universidad Católica llega al compromiso tras haber sufrido una derrota por 3-0 frente a Colo-Colo en su última presentación. Por su parte, Huachipato arriba al duelo en Santiago luego de igualar sin goles ante Deportes Concepción.

Números que anticipan el duelo

El partido promete ser un termómetro para ambos conjuntos, considerando sus resultados inmediatos: mientras el dueño de casa busca recuperar la solidez defensiva tras la caída ante el Cacique, la visita intentará aprovechar el envión de su reciente empate para sumar en condición de visitante.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para la finalización del torneo, cada punto es decisivo para las aspiraciones de ambos clubes. Universidad Católica necesita una victoria inmediata para reencontrarse con su mejor versión, mientras que Huachipato buscará capitalizar la urgencia de su rival para escalar posiciones en la tabla de la Primera División Chile.