El encuentro entre Universidad de Concepción y Ñublense, correspondiente a la jornada 28 de la Primera División Chile, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, ubicado en la ciudad de Concepción.

El momento de los equipos

La Universidad de Concepción llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-2 ante O'Higgins en su última presentación. Por su parte, Ñublense busca reponerse luego de una reciente derrota por 2-1 frente a Colo-Colo, buscando sumar puntos vitales en esta recta final de la competencia.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con realidades opuestas tras sus últimos resultados. Mientras que el local logró imponerse en un encuentro de alta intensidad, la visita intentará ajustar sus líneas defensivas tras el traspié sufrido frente al conjunto albo, buscando mejorar su rendimiento fuera de casa en el tramo decisivo del torneo.

Lo que está en juego

Para la Universidad de Concepción, el objetivo es capitalizar el impulso de su última victoria para escalar posiciones. Ñublense, por el contrario, llega con la urgencia de recuperar terreno y sumar unidades para mejorar su ubicación en la tabla general en esta jornada 28 de la temporada 2026.