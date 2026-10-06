Uruguay goleó a India 6-1 en el cierre de la gira asiática y Diego Forlán se mostró conforme

Con una lluvia de goles, Uruguay venció por 6-1 a India este martes en Calcuta, en el cierre de una gira asiática que marcó el debut de Diego Forlán como entrenador interino de la Celeste.

Darwin Núñez abrió el marcador, de penal, a los 11 minutos, y Anirudh Thapa sorprendió a los sudamericanos al empatar a los 22′, en un duelo dispar entre un bicampeón mundial y una selección india que nunca ha asistido a la máxima cita del fútbol. Thapa resolvió rematando de zurda tras tomar un rebote evitable que dio el arquero Cardozo.

Tras el empate, una tormenta eléctrica obligó a pausar el partido por media hora y la vuelta a la acción tuvo el despertar de la visita, que redondeó la supremacía con tantos de Maximiliano Araújo (28′ y 59′), Rodrigo Zalazar (53′), Juan Manuel Sanabria (71′) y Rodrigo Aguirre (86′). El último tanto fue un golazo de zurda desdel el borde del área que se metió en el ángulo superior derecho del arquero. Fue lo mejor del encuentro.

Edmund Lalrindika, de India, bloquea el ataque de Ronald Araújo Bikas Das - AP

El partido confirmó las limitaciones futbolísticas de un combinado indio dirigido por Khalid Jamil, que está fuera de los 130 primeros lugares del ranking de selecciones de la FIFA. Sin embargo, el empuje anímico y la falta de intensidad de la Celeste en la primera mitad hicieron vivir a los locales la ilusión del empate, gracias a un error en el despeje del arquero debutante Thiago Cardozo.

El arquero de Belgrano de Córdoba debutó a los 30 años con la selección charrúa. Su error en la igualdad fue apenas un bache camino a la goleada que tuvo la contundencia necesaria para quebrar las buenas intenciones del modesto rival.

La formación incial de Uruguay ante India, en el amistoso que finalizó 6-1, con Thiago Cardozo, arquero de Belgrano Bikas Das - AP

India recibió así su segunda caída por varios goles en menos de una semana. El sábado pasado, el Brasil de Carlo Ancelotti la había vencido por 4-0 en Calcuta.

Diego Forlán dijo tras la gira: “Quedé muy conforme con los tres partidos. El primero ante Japón no lo merecimos perder, pero nos habíamos juntado el día anterior apenas, casi no pudimos entrenar. Hicimos un buen encuentro igual y fue un golpe duro porque en un minuto y medio nos hicieron dos goles. Después contra Corea... Otro partido durísimo y hicimos ver un equipo coreano que parecía que no estaba a la altura pero lo nuestro fue muy bueno: bloque alto, presión, bloque bajo, las transiciones. Pudimos estar 6-0. Y después el de hoy ante India era un partido peligroso, contra un rival que no tenía nada que perder, con transiciones rápidas. Cuando volvimos del parate de los rayos el equipo pudo salir y fue una fecha espectacular. Muy agradecido a los jugadores, conocernos, poder entrenar y planfiicar. Positivo por todos lados”.

El arquero de India, Gurpreet Singh Sandhu, no pudo atajar el penal ejecutado por Darwin Núnez Bikas Das - AP

¿Se cumplieron los objetivos de la gira? El entrenador de Uruguay comentó: “Uno trata de ser ambicioso y tratar de respetar el lugar donde estás. Podes terner objetivos pero el fútbol tiene sus cosas malas como fue en Japón. Traté de ver qué me iba a encontrar, aunque tuviera jugadores de mucha jerarquía. Era todo nuevo, vine a disfrutar y poder ayudarlos, darles las herramientas que ellos necesiten. Y a medida que fuimos entrenando se fueron viendo cosas. El liderazgo es 360 y lo disfruto mucho. Agradecí la predisposición de los jugadores, nos demostramos mucho respeto con los jugadores”.

Rodrigo Aguirre, autor del 6-1, sostuvo: “India juega bien más allá de las diferencias de nombres entre un plantel y otro. El clima estaba pesado, la cancha también. Y al principio nos costó. Pero cuando empezaron a entrar los goles, se facilitó todo. El prestigio que tiene este plantel hizo la diferencia”. El delantero marcó su cuarto tanto con Uruguay, los anteriores los había marcado por Eliminatorias. Y habló de Diego Forlán: "

Lo mejor del partido

El duelo ante India cerró la gira asiática de la Celeste. En el debut de Diego Forlán como entrenador interino, Uruguay cayó ante Japón 3-1 y goleó a Corea del Sur 4-1.

Forlán asumió tras la decepcionante participación en el Mundial. Conducido por Marcelo Bielsa, la selección charrúa fue eliminada en la primera fase de Norteamérica 2026. Tomó el control del equipo de forma interina en agosto con la misión de reinyectar a la Celeste el ADN combativo que lo devolvió a la élite en Sudáfrica 2010, con un cuarto puesto mundial que dejó atrás décadas de magros resultados.

Uruguay volverá a la acción en la última ventana FIFA de amistosos del año en noviembre, con rivales a confirmar. Forlán tiene asegurada la continuidad como DT hasta marzo de 2027, cuando la dirigencia defina si lo ratificará en el cargo.