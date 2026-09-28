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Uruguay venció a Corea del Sur, Forlán festejó por primera vez como DT y Núñez cortó la larga sequía
La selección celeste se impuso en un amistoso disputado en Seúl ante el mismo rival que había amargado a Gallardo en su debut como técnico de Ecuador
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Diego Forlán, entrenador de la selección de Uruguay, logró su primer triunfo al frente del equipo celeste, con una goleada por 4-1 ante Corea del Sur en Seúl, en el segundo amistoso de la gira asiática. Cuatro días después de la derrota 3-1 ante Japón, el equipo charrúa se desquitó con un partido muy sólido, en el que el delantero Darwin Núñez volvió a celebrar después de 17 partidos sin poder anotar goles con la camiseta de Uruguay.
Con algunos días más de trabajo, la segunda presentación del equipo conducido por Cachavacha Forlán mejoró considerablemente la imagen que había dejado en la presentación contra Japón. El equipo celeste fue ampliamente superior a Corea del Sur, equipo que hace tan sólo unos días, en el estreno de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador, había vencido a la Tri por 3-0.
Giorgian De Arrascaeta, ausente en el partido ante Japón tras ser uno de los últimos en incorporarse a la concentración desde Flamengo, fue decisivo para la reacción de Uruguay (aunque debió salir por una lesión). Suya fue la asistencia de categoría, entre varios rivales, para el primer tanto de Núñez, a los 13 minutos del partido: el delantero del club árabe Diriyah Club recibió en el área y rompió su larga sequía de más de dos años sin anotar con la camiseta del equipo celestes, desde que marcó ante Bolivia a finales de junio de 2024, en la Copa América.
Luego, el propio De Arrascaeta, anotó, a los 26 minutos, recibiendo un pase de Maxi Araujo. El tercer gol de Uruguay, antes del final del primer tiempo, tuvo protagonismo de otro jugador de Flamengo, Guillermo Varela, cuyo tiro fue desviado en el último instante por el defensor Kim Min-jae, que anotó en contra. Núñez, exjugador del Liverpool inglés, volvió a marcar un gol en el segundo tiempo y, Corea del Sur, restando diez minutos para el final, descontó con un tanto de Lee Kang-in, que actúa en Atlético de Madrid.
Más allá de los goles de Núñez y de la categoría de De Arrascaeta en la creación, Uruguay celebró el buen juego de Rodrigo Bentancur y las destacadas apariciones de Cristopher Fiermarín. Según los distintos registros, ello fue lo positivo y genera ilusión en Uruguay con miras al próximo partido amistoso, ante India, el martes de la semana próxima, 6 de octubre, en Calcuta.
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