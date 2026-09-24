Ecuador perdió ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador

Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia de River, comenzó una nueva etapa en su vida profesional, como conductor de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece. Sin embargo, el debut fue todo lo opuesto a lo que el Muñeco pudo haber soñado: en un amistoso de la fecha FIFA disputado en el estadio Suwon World Cup Stadium de Corea del Sur, el combinado sudamericano perdió por 3-0 frente a la selección local.

Una acción de la victoria 3-0 de Corea del Sur ante Ecuador, en el amistoso que marcó el debut del DT Gallardo: Seol Young-woo y Nilson Angulo JUNG YEON-JE - AFP

“La idea madre va a ser el protagonismo a partir de las muy buenas características que tienen el futbolista ecuatoriano”, había adelantado Gallardo, de 50 años. Sin embargo, el primer examen fue desaprobado. Es verdad que la presentación del Muñeco en el conjunto Tricolor fue luego de haber dirigido apenas una práctica de campo con el plantel. En los dos días anteriores hubo trabajos con sus asistentes, entre los que ya no está Matías Biscay (sí Hernán Buján), que de todos modos podría incorporarse más adelante.

En Suwon, la capital de la provincia surcoreana de Gyeonggi, la selección ecuatoriana tuvo un puñado de oportunidades en el primer tiempo, pero no las convirtió y terminó cediendo ante la contundencia del equipo asiático, en la segunda parte. Oh Hyeon-gyu (delantero de Besiktas), Son Heung-min (delantero de Los Ángeles Football Club) y Lee Dong-gyeong (mediocampista del club surcoreano Ulsan) fueron los autores de los goles.

Marcelo Gallardo, en Suwon, tratando de acomodar un equipo que cayó 3-0 en su debut como DT JUNG YEON-JE - AFP

Ecuador intentó reaccionar con los cambios de Gallardo y contó una oportunidad en los pies de Juan Riquelme Angulo (delantero de 18 años, formado en la cantera de Independiente del Valle y recientemente incorporado al Sub 21 de Sunderland por 5,85 millones de euros), pero un defensor alcanzó a despejar su remate antes de que la pelota ingresara en el arco local. Ecuador se mostró impreciso, sobre todo por las bandas, una de las fortalezas habituales. En el medio campo, Alan Franco volvió a su puesto de recuperador de pelotas, pero no tuvo una buena tarea. Tras el 2-0, Gallardo hizo modificaciones estratégicas, pero el equipo siguió sin poderío ofensivo.

En general, el equipo ecuatoriano no levantó el nivel y mostró algunos rezagos de su última participación mundialista, sobre todo de la caída ante México (2-0, por los dieciseisavos).

Gallardo, que mantuvo la base que Beccacece llevó al Mundial, inició su ciclo en Ecuador con un cimbronazo. La Tri continuará su gira por Asia y volverá a jugar el jueves 1 de octubre frente a Japón, por la Copa Kirin.

Los goles de Corea del Sur ante Ecuador

Forlán también padeció su debut en Uruguay

El estreno de Diego Forlán como DT interino de Uruguay no terminó como esperaba el exdelantero de Independiente: con una derrota 3-1 frente a Japón, en un amistoso disputado en Miyagi.

Con goles de Kuryu Matsuki y Maxi Araujo, el encuentro llegó igualado al descanso y, cuando parecía que se mantendría el empate hasta el final, los japoneses aprovecharon dos errores de la zaga celeste para marcar por medio de Kento Shiogai y Ayase Ueda. “Fue un partido bastante disputado y bueno, una lástima que ahí en los últimos, en los descuentos, ellos aprovecharon esas situaciones que tuvieron y bueno, obviamente terminaron ganando el partido”, resumió Forlán, de 47 años.

Aunque sólo era el primer partido de Forlán en el banco, a Cachavacha le queda mucho trabajo hasta marzo (cuando la federación decidirá su continuidad o no) para reconstruir un equipo que sufrió los mismos males que padece desde hace un tiempo: desajustes defensivos, falta de calidad en la elaboración, uso excesivo de los pelotazos y escasa eficacia en ataque.

Forlán, según la agencia AFP, se mostró “muy agradecido a los jugadores porque hicieron un esfuerzo enorme, un desgaste enorme con el viaje, el llegar acá y la verdad que se notó en el campo y y lo hicieron muy bien, pero lamentablemente el fútbol tiene esas cosas y a veces no refleja lo que realmente terminó siendo el partido”.