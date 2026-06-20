Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos
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Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos necesitan los tres puntos porque iniciaron el torneo con un empate. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, con televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
La Celeste no pudo con Arabia Saudita en un debut en el que partía como claro favorito. Empató 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-. “Que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de nuestro rival, está ligado a que no conseguimos la versión de la que somos capaces”, dijo el DT Marcelo Bielsa. El seleccionado africano, por su parte, consiguió un heroico empate 0 a 0 frente a una de las principales candidatas al título, España.
Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. De hecho, Cabo Verde apenas se cruzó una vez contra una selección sudamericana y fue este año, en un amistoso disputado ante Chile en el marco de su preparación mundialista. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, la Roja se quedó con la victoria por 4 a 2 con goles de Ben Brereton Díaz, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia (Dailon Livramento y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos caboverdianos).
Uruguay vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber
- Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026.
- Día: Domingo 21 de junio.
- Hora: 19 (horario argentino).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos.
- Árbitro: Espen Eskas (Noruega).
Uruguay vs. Cabo Verde: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Uruguay corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.50 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.42.
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