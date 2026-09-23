Uzbekistán vs. Iran por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Uzbekistán e Iran, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 11.00 h en el Istiqlol Stadium Fergana, ubicado en la ciudad de Fergana.

El momento de los equipos

Ambas selecciones se presentan en este compromiso con el objetivo de ajustar piezas y probar variantes tácticas de cara a sus próximos desafíos oficiales, aprovechando la fecha FIFA para sumar rodaje internacional.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento en el Istiqlol Stadium de Fergana servirá para medir fuerzas entre dos combinados que buscan consolidar su identidad de juego, en un duelo técnico que promete paridad en el trámite del partido.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro amistoso es clave para que ambos entrenadores puedan evaluar el rendimiento colectivo y el nivel de sus convocados antes de continuar con el calendario de competiciones oficiales de la temporada.