Uzbekistán vs. Rusia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional 2026 Uzbekistán y Rusia en el marco de la jornada 1; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Uzbekistán y Rusia, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este jueves 12 de noviembre a las 12.00 h en el Pakhtakor Markaziy Stadium, ubicado en la ciudad de Tashkent.
El momento de los equipos
El seleccionado local, Uzbekistán, afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-0 ante la República de Corea en su última presentación. Por su parte, Rusia llega a este encuentro con un rodaje reciente intenso tras igualar 3-3 contra Nigeria, un resultado que dejó en evidencia tanto su poderío ofensivo como algunas desatenciones en el bloque defensivo.
Números que anticipan el duelo
El choque en Tashkent se presenta como un examen de carácter para ambos conjuntos. Mientras que Uzbekistán buscará aprovechar la localía en el Pakhtakor Markaziy Stadium para recuperar la confianza, Rusia intentará capitalizar el ritmo de juego mostrado en su último empate para consolidar una propuesta ofensiva sólida fuera de casa.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta una instancia fundamental para que ambos seleccionados puedan realizar pruebas tácticas y evaluar jugadores de cara a los futuros compromisos oficiales de la temporada 2026. Para Uzbekistán, el objetivo es reencontrarse con la victoria ante su público, mientras que Rusia busca confirmar el crecimiento futbolístico demostrado en su partido previo.
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