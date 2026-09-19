Valencia vs. Real Sociedad por el Liga de España, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Valencia y Real Sociedad, correspondiente a la séptima jornada de la Liga de España 2026, se disputará este domingo 20 de septiembre a las 16.00 h en el estadio Mestalla de Valencia.

El momento de los equipos

Valencia llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 1-0 frente al Alavés en su última presentación. Por su parte, la Real Sociedad busca recuperarse en el certamen luego de sufrir una derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar su fortaleza en Mestalla para mantener la racha positiva obtenida la semana pasada. La visita, por el contrario, llega con la urgencia de sumar puntos fuera de casa para revertir la imagen negativa dejada en su última salida.

Lo que está en juego

Para el Valencia, el partido es una oportunidad para consolidar su buen momento y escalar posiciones en la tabla. Real Sociedad, en tanto, necesita obtener un resultado favorable para dejar atrás rápidamente la caída sufrida ante los colchoneros y reacomodarse en la clasificación de la Liga de España.

Todo lo que hay que saber

Valencia vs. Real Sociedad

Hora: las 16.00 h

Partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.