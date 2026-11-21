El encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y Real Salt Lake, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, se disputará este domingo 22 de noviembre a las 22.30 h en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver.

El presente de ambos equipos

Vancouver Whitecaps FC afronta este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-0 frente a CF Montréal. Por su parte, Real Salt Lake llega a este duelo tras haber igualado 1-1 ante Seattle Sounders FC en su presentación anterior.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos buscan consolidar su rendimiento en la recta final de la temporada. Mientras el equipo local intentará aprovechar la localía en el BC Place para repetir el desempeño ofensivo mostrado ante Montréal, la visita buscará ajustar piezas tras el empate frente a Seattle para sumar puntos valiosos fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro en el marco de la jornada 37 resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa de definición de la MLS, buscando escalar posiciones y llegar de la mejor manera al cierre de la temporada regular.