Vancouver Whitecaps FC vs. San Diego por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y San Diego correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 23.30 h en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver.

El presente de ambos equipos

Vancouver Whitecaps FC llega al compromiso tras una reciente caída por 1-0 frente a Colorado Rapids, buscando recuperar terreno en el certamen. Por su parte, San Diego arriba a este duelo tras haber igualado 2-2 en su última presentación ante Seattle Sounders FC, en un encuentro donde mostró capacidad de reacción.

Estadísticas del torneo

Ambos equipos transitan la recta final de la temporada 2026. Mientras el conjunto local intentará hacer valer su condición de dueño de casa en el BC Place, la visita busca capitalizar el envión anímico que significó el empate en su compromiso anterior para escalar posiciones en la tabla general de la liga.

Lo que está en juego

Con la temporada en etapas decisivas, este enfrentamiento resulta vital para las aspiraciones de ambos conjuntos. Vancouver Whitecaps FC necesita sumar para retomar la senda positiva, mientras que San Diego busca consolidar su juego y cosechar puntos importantes en calidad de visitante antes de la conclusión de la etapa regular.