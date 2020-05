Vangioni deja Rayados tras tres temporadas en México y Barovero después de dos Crédito: Rayados Twitter Oficial

El 14 de mayo de 2016 marcó un quiebre en las carreras de Leonel Vangioni y Marcelo Barovero . Dos íconos del ciclo más exitoso de la historia de River con Marcelo Gallardo como entrenador, ambos se despidieron del club en la victoria por 1-0 sobre Gimnasia en el Monumental por el torneo local y se retiraron ovacionados por el público. A cuatro años de aquel momento, la chance y el deseo de una vuelta siempre revoloteó por Núñez. Y hoy rebota más que nunca: Monterrey de México anunció la salida de los dos argentinos, que a partir del 1° de julio tendrán el pase en su poder.

El primer caso confirmado fue el de Vangioni. El lateral izquierdo, que hace días cumplió 33 años, deja Monterrey después de tres temporadas. Llegó para el inicio de la 2017/18, después de jugar solo 15 partidos durante la 2016/17 en Milan de Italia, y se ganó su lugar a fuerza de buenos rendimientos. Así, hoy se aleja del equipo mexicano tras 96 encuentros, cuatro goles y tres títulos (Copa MX 2017, Torneo Apertura 2019 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2019).

Horas más tardes, también se cerró la salida de Barovero. Tras irse de River, el arquero jugó dos temporadas en Necaxa y luego llegó a Rayados, donde jugó las temporadas 2018/19 y 2019/20, acumuló 85 partidos en los que recibió 95 tantos y dejó la valla invicta en 28 ocasiones. Hoy, al igual que Vangioni, se despide con el pase en su poder tras no renovar su contrato que vence el 30 de junio.

Mientras en México el Torneo Clausura 2020, en el que solo se habían jugado 10 de las 17 fechas de la temporada regular que luego deriva en la liguilla, fue suspendido por la pandemia de coronavirus y declarado vacante el título de campeón, los dos argentinos hoy ya tienen definido que su futuro estará lejos de Monterrey. Así, su nombre rápidamente volvió a aparecer en el horizonte millonario, aunque ambas situaciones todavía están muy frías.

A pesar del deseo y las especulaciones de los fanáticos millonarios en las redes sociales, hoy ni el cuerpo técnico ni los dirigentes de River se encuentran realizando estudios o gestiones sobre el mercado de pases, ya que ni siquiera está definido el calendario, el regreso a las prácticas o el sistema de disputa del torneo argentino a futuro. "Es muy difícil pensar en refuerzos o salidas en medio de la pandemia. Nadie va a comprar ni vender nada en este contexto", es la respuesta que surge desde la CD de River ante la consulta de LA NACION .

Por fuera de eso, cada situación es diferente. En el caso de Vangioni, hay un punto fundamental que abre la puerta: el jugador tiene el pase en su poder, condición esencial para regresar al club de Núñez, tal como ha declarado tiempo atrás el presidente Rodolfo D'Onofrio. "Vangioni en todo su derecho de decir: 'Mi contrato terminó y me voy'. Ahora nosotros tenemos el derecho de decir: 'Te fuiste, River no recibió nada y te esperamos encantados si el técnico quiere'. Tendría que volver gratis", había explicado D'Onofrio en 2017, cuando el Piri tuvo serias chances de volver antes de arribar en México.

Por otro lado, pese a esa condición que se cumple, el puesto de el lateral izquierdo parece estar cubierto con Milton Casco y Fabrizio Angileri. Aunque, ante la posibilidad de que Gonzalo Montiel pueda emigrar al fútbol europeo en el próximo mercado de pases, allí se podría abrir una puerta, ya que el cuerpo técnico también cuenta a Casco como un posible lateral derecho. "Siempre es un deseo volver a jugar en River", ha declarado Vangioni tiempo atrás, aunque recientemente también habló de la posibilidad de regresar a Newell's: "Tengo a mi familia ahí y el sentido de pertenencia siempre está. Si en algún momento vuelvo al futbol argentino está claro que una de mis posibilidades es Newell's por todo lo que viví".

En el caso de Barovero, también influye que el jugador tenga el pase en su poder, ya que su regreso no supondría un costo para River, que ya tenía a su economía golpeada antes de la pandemia y hoy más que nunca se ve obligado a vender jugadores al exterior para empezar a equilibrar cuentas. Pero, por otro lado, el puesto está más que cubierto con Franco Armani, aunque los contratos de Enrique Bologna (38 años) y Germán Lux (37) se vencerán el 30 de junio y su futuro todavía no está definido: podrían no continuar en el club, renovar por seis meses para el torneo de transición que se vendrá o retirarse.

Barovero y Vangioni jugaron el 14 de mayo de 2016 su último partido en River Fuente: FotoBAIRES

"Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club. Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa", declaró Barovero un mes atrás en Radio del Plata.

Por fuera de los rumores de su regreso, la prensa mexicana señala que ambos jugadores podrían continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos y, además, también se especifica que Barovero sería seguido de cerca por su exclub Necaxa y los Pumas de la UNAM. Así, River estará alerta a lo que ocurre con dos jugadores íconos de los últimos años, pero sabe que sus futuros podrían seguir por caminos separados.

Barovero jugó 167 partidos en River entre 2012 y 2016, recibió 145 goles en contra, mantuvo 75 vallas invictas y conquistó seis títulos. Vangioni disputó 129 encuentros entre 2013 y 2016, marcó cinco goles y festejó seis títulos.