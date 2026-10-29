VAR semiautomático en Argentina: menos demora y sin trazado manual de líneas

En medio de una mañana cargada de novedades en el fútbol argentino, con un nuevo capítulo en la disputa entre Claudio Tapia, River y Estudiantes y la aprobación de otro formato para los campeonatos de Primera División a partir de 2027, hubo un anuncio que quedó en un segundo plano: el fútbol argentino comenzará a utilizar el VAR semiautomático, una tecnología que apunta a agilizar y darle mayor precisión a las jugadas de posición adelantada.

El cambio principal es que ya no se dependerá del trazado manual de líneas para determinar si un futbolista está o no en offside.

Durante la reunión de este jueves en Puerto Madero, Federico Beligoy, responsable de la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, brindó una exposición ante los principales dirigentes de los clubes para explicar cómo funciona la nueva herramienta y cómo será su implementación.

Federico Beligoy, a cargo de la Dirección Nacional de Arbitraje, explicó el funcionamiento del VAR semiautomático a los principales dirigentes de Primera División Prensa LPF

El sistema ya había sido anunciado meses atrás como parte de una etapa de evaluación, pero ahora quedó confirmado. Su primera prueba oficial será en la final del Torneo Clausura, prevista para el 12 de diciembre, y la intención es que durante el segundo semestre de 2027 ya pueda utilizarse en todos los estadios de Primera.

¿Cómo funciona el VAR semiautomático?

A diferencia del VAR actual, en el que los operadores deben seleccionar manualmente partes del cuerpo de los futbolistas y luego trazar las líneas, el nuevo sistema reconstruye automáticamente la posición de los jugadores mediante cámaras que los siguen en tiempo real. Solo cuentan las partes con las que reglamentariamente se puede convertir un gol: cabeza, torso y piernas.

A eso se suma otro elemento clave: la pelota incorpora un sensor interno que identifica el instante exacto en que se produce el contacto del jugador que da el pase. Al cruzar esa información con los datos de las cámaras, el dispositivo establece dónde estaba ubicado cada futbolista en ese momento.

Con la nueva herramienta, el árbitro de campo igual podrá ser convocado a revisar jugadas de offside que requieran interpretación Marcos Brindicci - Getty Images South America

El resultado llega en cuestión de segundos al VAR, que debe revisarlo y validarlo. Por eso la tecnología es “semiautomática” y no completamente “automática”: realiza el cálculo, pero la decisión final sigue en manos de los árbitros, sobre todo en jugadas que requieren interpretación, como definir si un jugador participa activamente o interfiere en la visión del arquero.

Para quienes no siguen habitualmente las principales ligas europeas, hay un ejemplo muy recordado, ya que la herramienta fue protagonista en la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut. Aquella mañana, a Lautaro Martínez le anularon dos goles por posición adelantada.

El primero fue el más repercusión tuvo: Lautaro recibió un pase entre los centrales y definió por encima del arquero, pero el VAR semiautomático detectó una posición adelantada mínima. La reconstrucción mostró una parte del hombro del bahiense por delante del pie del último defensor, una diferencia prácticamente imposible de percibir a simple vista.

El recordado offside de Lautaro Martínez ante Arabia Saudita, en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Ese tipo de jugadas muestra una de las principales ventajas del cambio. Con el VAR actual, el operador debe elegir manualmente desde qué parte del cuerpo trazar la línea y trabajar sobre una imagen de televisión. En offsides muy finos, incluso el grosor de las líneas puede generar dudas. Con el nuevo mecanismo, esos puntos se detectan de forma automática y el resultado ya no depende de una línea trazada por una persona.

También cambiará la forma en que esas decisiones se muestran al público. Una vez confirmado el offside, la transmisión podrá mostrar una recreación en 3D de la jugada, con figuras hechas por computadora que permiten ver qué parte del cuerpo quedó adelantada. Es una imagen similar a la que se utiliza desde hace años en otros deportes, como el ojo de halcón en el tenis.

“El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino. Ya el año que viene, seguramente a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera”, expresó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la Liga Profesional de Fútbol.

Así se trazan hoy las líneas en el fútbol argentino: imágenes lejanas, partes del cuerpo difíciles de distinguir y muchas dudas imagen de TV

La AFA también analiza la posibilidad de utilizarlo en otras definiciones, entre ellas la final de la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones, aunque todavía no existe confirmación oficial. Por ahora, el estreno asegurado será en el partido decisivo del Clausura, que se disputará en el Estadio Único de La implementación comenzó a prepararse varios meses atrás. La AFA mantuvo reuniones con Torneos y Competencias, empresa que produce los partidos del fútbol argentino, y con compañías especializadas en esta tecnología. Participaron Claudio Tapia y Ramiro Prado, responsable desde 2019 de la parte técnica del VAR, además de representantes de Hawk-Eye, que trabaja con FIFA y UEFA, y Genius Sports, utilizada en la Premier League, Brasil, México y competencias de Conmebol.

Todavía no fue informado qué empresa quedará finalmente a cargo del servicio en el fútbol argentino.

El viejo sistema tampoco desaparecerá por completo. El trazado manual de líneas seguirá disponible por si falla el VAR semiautomático, aunque la idea es dejar atrás un método que durante estos años generó polémicas, demoras y muchas discusiones.

El VAR semiautomático podría reducir las protestas y las demoras, dos situaciones habituales en el fútbol argentino Marcos Brindicci - Getty Images South America

Mientras avanza la instalación, también comenzó otra etapa importante: la capacitación de los árbitros de campo y de quienes trabajan en el VAR. Antes de su estreno oficial habrá pruebas para que los jueces conozcan bien cómo funciona.

En un fútbol cada vez más sospechado, un paso adelante para darle mayor transparencia a las decisiones, aunque algunos partidos puedan empezar a definirse por milímetros.