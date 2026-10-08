Vasco da Gama se prepara para la semifinal de la Sudamericana: un argentino quiere convertirle a Boca

Vasco da Gama se prepara para afrontar la llave de semifinales de la Copa Sudamericana con Boca que comenzará en Buenos Aires y concluirá en Río de Janeiro. Y en la cuenta regresiva, aún no se definió dónde será local el conjunto carioca en la revancha, mientras algunos futbolistas ya le van poniendo pimienta al duelo con sus declaraciones.

Santiago Sosa, mediocampista con pasado en River y Racing y hoy en el Gigante de la Colina, ya palpita el cruce desde lo personal y lo grupal: “Espero que mi primer gol llegue pronto; contra Boca sería lindo”. Formuló esas declaraciones luego del triunfo por 2-1 ante Botafogo como visitante, al ser consultado por el duelo que comenzará el próximo martes, a las 21.30, en la Bombonera.

“En Argentina tenemos que hacer un partido inteligente; es una cancha difícil, ellos vienen bien, hace varios partidos que no pierden. Defensivamente tenemos que hacer un gran encuentro y, cuando tengamos la oportunidad, lastimarlos y concretar”, amplió.

Días atrás, su compatriota Facundo Colidio, otro que tuvo su paso por River, habló con bronca y tristeza por no estar habilitado para jugar la instancia previa a la final del torneo. “Intentamos hablar con la Conmebol, mandar comunicados, pruebas de que no jugué. Es que es una semifinal de Sudamericana; también insistí mucho en los cuartos de final, en octavos. Cuando llegué a Vasco era para poder jugar con Olimpia, no llegué por un reglamento de la Conmebol. Creo que, injustamente, estoy afuera. Es algo que la organización debería rever en ese reglamento. Lo entiendo, pero yo no llegué a jugar con River en octavos de final. Es algo ilógico que no pueda hacerlo con Vasco”, sentenció el delantero.

En rigor, el atacante de 26 años había sido inscripto por River para jugar aquella instancia de la misma competencia en la que el Millonario fue eliminado por Independiente Santa Fe de Medellín.

La baja de Colidio no es la única mala noticia para el equipo de Río de Janeiro: no podrá recibir a Boca en su estadio, el São Januário, debido a que la cancha no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para un partido de semifinales. A nivel reglamentario, se requiere que sus competencias se desarrollen en estadios que cuenten con una capacidad mínima de 30.000 espectadores y el estadio donde Vasco hace de local cuenta con sólo 20.419 localidades.

Boca volverá al Maracaná el 20 de octubre para visitar a Vasco da Gama, por el partido revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana Bruna Prado - AP

La Policía Militar de Río de Janeiro determinó “inadecuado” al São Januário “inadecuado” para el partido contra los argentinos debido a “las características de la competición, la fuerte presencia prevista de los hinchas visitantes, la necesidad de separación y control de los fanáticos, las condiciones de acceso y de dispersión del público, así como las particularidades de los alrededores de ese estadio”. Con ese panorama, la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro recomendó la utilización del icónico estadio Maracaná como escenario idóneo para albergar el esperado encuentro programado para el 20 de octubre.

Ante la gravedad del conflicto, el Procurador General del Estado envió un oficio formal al gobernador Ricardo Coutinho para exigir su inmediata intervención institucional, en el que recordó que la seguridad pública y el ordenamiento urbano prevalecen sobre cualquier postura de la empresa concesionaria. Sin embargo, la jueza Georgia Vasconcellos, de la 2ª Vara de la Hacienda Pública de la Capital, no le dio lugar a esta solicitud, y remarcó que los argumentos presentados no fueron suficientes para modificar los fundamentos de las dos decisiones anteriores, que ya habían denegado la mudanza.

El árbitro chileno Piero Maza volverá a estar al frente de un partido del equipo de Rodolfo Arruabarrena en la Copa Sudamericana, como sucedió ante Deportivo Recoleta y San Pablo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Por otra parte, se conoció que el chileno Piero Maza será el árbitro del partido del martes que viene, lo que implica que estará por tercera instancia seguida al frente de uno de los juegos de Boca. Ya había sido designado para el primer cruce con Deportivo Recoleta, de Paraguay, y San Pablo, de Brasil, dos enfrentamientos que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena ganaron como local. En cambio, el mismo juez fue el que estuvo a cargo del encuentro que significó uno de los golpes más duros de los últimos años del xeneize, al caer por penales: la eliminación ante Alianza Lima de la Copa Libertadores 2025.