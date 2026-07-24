Vasco da Gama vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vasco da Gama recibe a Mirassol en la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vasco da Gama y Mirassol correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 25 de julio a las 20.30 h en el Estádio São Januário, ubicado en Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
Vasco da Gama llega al compromiso tras una reciente derrota por 1-0 frente a Vitória, por lo que buscará reencontrarse con su mejor versión ante su gente. Por otro lado, Mirassol llega con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 2-1 ante Grêmio en su presentación anterior.
Números que anticipan el duelo
El partido presenta un contraste de estados de forma tras sus últimos compromisos, donde el conjunto visitante llega con una racha positiva frente a un local que intentará aprovechar la localía en São Januário para revertir su caída reciente.
Lo que está en juego
Para Vasco da Gama, el objetivo es sumar de a tres para recuperarse rápidamente en la tabla de posiciones. Mirassol, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su última victoria para escalar posiciones y consolidar su buen momento en el certamen.
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