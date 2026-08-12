Vasco da Gama vs. Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Vasco da Gama y Olimpia se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estádio São Januário, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Vasco da Gama viene de ganar ante Independiente Medellín por 1-0 mientras que Olimpia llega de ganar ante Audax Italiano por 3-1.

Todo lo que hay que saber

Vasco da Gama vs. Olimpia

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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