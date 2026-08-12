LA NACION

Vasco da Gama vs. Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este jueves desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Vasco da Gama vs. Olimpia, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs. Olimpia, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama y Olimpia se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estádio São Januário, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Vasco da Gama viene de ganar ante Independiente Medellín por 1-0 mientras que Olimpia llega de ganar ante Audax Italiano por 3-1.

Todo lo que hay que saber

  • Vasco da Gama vs. Olimpia
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El árbitro del partido de Tigre-River habló acerca de la jugada del penal sobre Ángel Correa
    1

    Andrés Gariano, el árbitro del partido de Tigre con River, habló acerca de la jugada del penal que no le cobró a Ángel Correa

  2. Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral
    2

    Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral

  3. Di Carlo fue autocrítico sobre cómo el club excluyó jugadores y apuntó contra la AFA: "La tolerancia está agotada"
    3

    Stefano Di Carlo, el presidente de River, autocrítico: “Fue un error lo de los jugadores separados”

  4. Boca: de los tres tiros en los palos en 10 segundos a los goles (y una joya) de la remontada
    4

    Los goles de Boca y los tres tiros en los palos en 10 segundos ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana