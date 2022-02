Vélez e Independiente: 0-0 con dos expulsados y poco margen para aburrirse en la Copa de la Liga Profesional

No todos los 0 a 0 son iguales. Vélez e Independiente protagonizaron uno de ésos que no aburren. Es cierto que hubo más intenciones que eficacia y que no sobraron las ocasiones de gol, pero este encuentro sin goles por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional tuvo muchas alternativas hasta llegar a un empate que le calzó perfecto al desarrollo del juego.

Dentro de un partido de fútbol caben muchos partidos. La frase, bastante común entre directores técnicos y jugadores que saben de la imposibilidad de sostener un mismo comportamiento a lo largo de 90 minutos, a veces queda más expuesta a la mirada general. Sucedió en el José Amalfitani, donde Vélez e Independiente venían ofreciendo un duelo más interesante en lo táctico que emocionante frente a los arcos, pero con una dinámica que obligaba a no perder detalle.

Hasta que a los 40 minutos, Matías De los Santos pisó a Damián Batallini, que estaba en el suelo, y Germán Delfino lo expulsó con la tarjeta roja directa. La acción dejó la duda de la voluntariedad del uruguayo, pero tenía un antecedente: minutos antes, el defensor había barrido con violencia al ex atacante de Argentinos Juniors sin recibir sanción. Con más acierto del árbitro, eran dos tarjetas amarillas y el mismo final.

La expulsión de De los Santos

La jugada motivó el enojo entre los locales; la vehemencia de Mauricio Pellegrino en la protesta le hizo ver los segundos 45 minutos en la platea. Y aquella acción cambió el curso del choque hasta los 20 de la segunda mitad. En ese instante, Joaquín Laso le bajó un codo a Tomás Guidara mientras forcejeaban antes de un córner y el árbitro emparejó el número de hombres en la cancha.

Hasta la primera expulsión, los dos habían salido con la misma pretensión de obstaculizar la salida del rival lo más arriba posible. Igual de constantes ambos, algo más incisivo el Rojo. Esa diferencia mínima provocaba mayor cantidad de errores en el adversario y le daba una mejor ocupación de los espacios y un porcentaje más alto de posesión al equipo de Eduardo Domínguez.

La tarjeta roja para el DT Pellegrino

A esta cualidad, Independiente sumaba otra virtud: la movilidad en ataque. Activo y concentrado Andrés Roa para mostrarse como receptor y tocar rápido, inteligente Leandro Fernández para bajar y pivotear de espaldas, generoso Damián Batallini en el despliegue y decididos los laterales para ensanchar la cancha.

Su problema, que amenaza con ser crónico, es la escasez de jerarquía individual. El Rojo perdió categoría este verano, y así todo lo que se construye desde la pizarra se diluye por pases que no llegan a destino, gambetas que no salen y controles imprecisos. De hecho, en el primer tiempo sus aproximaciones más serias terminaron con disparos desviados desde fuera del área por de Roa a los 21 y Batallini a los 45.

Compacto de Vélez 0 vs. Independiente 0

Más directo y vertiginoso, Vélez era la otra cara de la moneda. Menos sofisticado en la elaboración, tenía la misma idea de subir a los marcadores de punta como armas ofensivas, pero le bastó poseer jugadores de mejor pie para los centros y mayor poderío aéreo al pisar el área para disfrutar de ocasiones más claras. A los 17, Lucas Pratto se acomodó con astucia para conectar un córner y su cabezazo rebotó en el palo derecho; once minutos más tarde, Guidara desbordó por derecha, Agustín Bouzat entró tras la espalda de Alex Vigo por el otro lado y rechazaron su frentazo entre el arquero debutante Renzo Bacchia (de buena tarea) y el travesaño.

El rato de superioridad numérica acentuó las falencias del cuadro de Avellaneda para crear peligro frente a Lucas Hoyos. Vélez retrocedió varios pasos, cedió al visitante la obligación de ir a buscar e Independiente no supo qué hacer con ella, más allá de haber logrado algo más de profundidad por la izquierda con la entrada de Gastón Togni. La expulsión a Laso devolvió el ánimo al local y abrió las puertas de par en par hasta el final.

Cosa de extranjeros: el colombiano Andrés Roa y el uruguayo Matías De los Santos, en plena pugna. LA NACION/Mauro Alfieri

Hoyos le tapó un disparo desde cerca a Lucas Romero a los 29. Nicolás Garayalde le pegó apenas alto a los 33. Un tiro libre de Luca Orellano asustó a Bacchia un rato después y un derechazo de Guidara rozó un poste a los 46. Pero todo terminó como había empezado: después de “muchos” partidos dentro de uno, éste fue sólo un 0 a 0, aunque sin aburrir a nadie.