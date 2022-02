Diego Schwartzman venció a Francisco Cerúndolo y es finalista del ATP 500 de Río de Janeiro

Excelente sábado para Diego Schwartzman. Con tanto partidos postergados en el ATP 500 de Río de Janeiro, al argentino le tocó jugar temprano su cuarto de final y a la noche afrontar la semifinal. Primeramente doblegó a Pablo Andújar con mucho esfuerzo, por 7-6 (7-3), 4-6 y 6-4. Después, le costó menos superar a su compatriota de 23 años Francisco Cerúndolo, al que dejó en el camino por 7-6 (7-4) y 6-3. Y las buenas noticias para el tenista porteño no quedan en eso: por segunda semana seguida alcanzó la final de un campeonato.

En este caso, el más importante de América del Sur, en términos de puntos para el ranking y recompensas en dinero. Su adversario surgirá más tarde, ya en los primeros minutos del domingo, cuando el español Carlos Alcaraz y el italiano Fabio Fognini concluyan la segunda semifinal. El encuentro decisivo del certamen está programado para las 17.30 de este domingo, y será televisado por ESPN 2.

A pesar del traspié, para Francisco Cerúndolo se cierra una estupenda semana: por primera vez alcanzó una semifinal de un certamen ATP 500. Prensa Rio Open

Cinco sets afrontó en una misma jornada Schwartzman. Cinco horas y media de juego. Como si se tratara de un largo partido de torneo de Grand Slam, pero con una extensa interrupción. Le vino bien resolver el segundo en dos parciales y no en tres, y además terminar un par de horas antes que el vencedor de la segunda semifinal, que también habrá afrontado dos compromisos en un día.

La inclemencia climática en Río de Janeiro y sus alrededores produce colapso y drama. En Petrópolis, un municipio de montaña, la cifra de muertos supera los 140 a causa del deslizamiento de tierras que arrastra todo a su paso. Las alteraciones son de todo tipo y alcanzaron al ATP Río Open 500, la escala más importante del circuito sudamericano, que se desarrolla en el Jockey Club Brasileiro.

Compacto de Schwartzman vs. F. Cerúndolo

El historial entre Scwartzman y Cerúndolo registraba dos cotejos, ambos sobre el polvo de ladrillo del Argentina Open, con victorias para Peque. El antecedente más reciente era el de hace un par de semanas, por los cuartos de final, definido con un 7-5 en el tercer set. El primer choque se dio en la final de 2021, resuelta ampliamente en dos sets.

Schwartzman (14º en el ranking y tercera cabeza de serie) se coronó en Río de Janeiro hace cuatro años, cuando venció al español Fernando Verdasco. Peque cayó recientemente en la definición del Argentina Open frente al noruego Casper Ruud, que iba a participar en Brasil pero finalmente desistió, por una lesión.

A Peque Schwartzman no le fue lo bien que esperaba en Córdoba, pero en Buenos Aires y Río de Janeiro llegó al partido definitorio. Prensa Rio Open

Finalmente, el torneo carioca no contó con Juan Martín del Potro, que optó por no asistir al no quedar conforme con su respuesta física en la reaparición con una derrota ante Federico Delbonis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Delpo hará un nuevo intento de rehabilitación de la rodilla derecha, en una clínica de Suiza.

Las intensas lluvias obligaron a postergar partidos y comprimieron la programación. Los tenistas se vieron sometidos a una exigencia física mayor, con dos partidos separados por unas pocas horas de descanso.

Más temprano ayer, Cerúndolo había derrotado al serbio Miomir Kecmanovic, entrenado a tiempo parcial por David Nalbandian y proveniente de la clasificación, por 5-7, 6-2 y 6-4. Luego, en otro encuentro parejo y de resultado incierto, Schwartzman venció al español Pablo Andújar por 7-6 (7-3), 4-6 y 6-4. Federico Coria quedó eliminado en los cuartos de final frente al italiano Fabio Fognini por 6-4 y 6-2.

Las precipitaciones volvieron a condicionar la actividad cuando Carlos Alcaraz le ganaba a Mateo Berrettini 6-2, 2-6 y 1-0. Al italiano se lo veía molesto mientras conversaba con el umpire, minutos antes de que ambos tenistas se fueran al vestuario.

El ATP 500 de Río, que reparte premios por 1.815.515 dólares, terminó despidiendo a Berrettini, número 6 del mundo y máximo favorito, que cayó contra el ascendente español Alcaraz (18 años) por 6-2, 2-6 y 6-2. El match tuvo una pausa de casi dos horas por la lluvia, cuando Alcaraz se imponía 1-0 en el tercer set. El murciano se medirá con Fognini por un lugar en la final.

Considerado por muchos como el sucesor de Rafa Nadal, Alcaraz tiene algo especial con el torneo de Río, ya que en estas canchas obtuvo hace dos años su primer triunfo por un partido ATP. Fue su cuarta victoria frente a un top-ten del ranking: Berrettini lo sufrió dos veces y los otros que se vieron sorprendidos por su potencia fueron Stefanos Tsitsipas (US Open) e Jannik Sinner (Paris-Bercy). “Di un paso importante en un día complicado por las interrupciones. Pero no puedo quejarme, estoy en las semifinales”, expresó Alcaraz.

La gira sudamericana se cerrará la semana próxima con el ATP 250 de Santiago, donde reaparecerá Juan Manuel Cerúndolo, hermano menor de Francisco, recuperado de un desgarro.