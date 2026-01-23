Vélez rompió la mala racha con el colombiano Montero como figura y una pizca de efectividad

No la pasaba nada bien Vélez Sarsfield. De hecho, podía irse más que satisfecho con el empate sin goles. Pero, en tiempo de descuento, Tobías Andrada hizo de las suyas y el Fortín se impuso en la trasnoche del jueves como visitante por 1-0 a Instituto de Córdoba, en uno de los partidos de la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

Andrada, a los 46 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol en Alta Córdoba. Así, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sumaron sus primeros puntos en el campeonato local y volvieron al triunfo después de cuatro partidos: el último éxito había sido el 19 de octubre pasado, frente a Sarmiento (2-0). Después, cerró 2025 con tres derrotas y un empate, sin anotar goles.

Con errores en la salida de Instituto, el elenco de Liniers logró llegar con peligro en dos oportunidades al área del arquero Manuel Roffo, aunque no tuvo la eficacia necesaria para romper el cero en el comienzo.

El arquero Álvaro Montero fue decisivo para el triunfo de Vélez en Córdoba instagram

A los 25 minutos de la etapa inicial, Braian Romero recibió la pelota dentro del área, quedó de cara al arco para sacar un remate, pero prefirió enganchar ante la presión de un defensor y terminó perdiendo el balón.

Antes del entretiempo, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal a favor del cuadro cordobés, luego de que el balón impactara en el brazo de Lisandro Magallán tras un remate de Jhon Córdoba. No obstante, el VAR, a cargo de José Carreras, invalidó correctamente la acción por un fuera de juego en el comienzo de la jugada. Para entonces, Vélez ya aparecía un poco más replegado sobre el cierre que en el inicio del encuentro.

El Mellizo Barros Schelotto dispuso un cambio antes del partido, con el ingreso en el arco de Álvaro Montero en lugar de Agustín Marchiori, el titular bajo los tres palos en la temporada pasada. El colombiano cumplió con creces y justificó la decisión del DT de Vélez con una actuación segura y un par de atajadas, sobre todo un cabezazo de Jonathan Galván que sacó del ángulo cerca del final, cuando Instituto estaba más cerca del triunfo.

¡IMPACTANTE ÁLVARO MONTERO EN CÓRDOBA! El arquero de Vélez y una salvada espectacular: minutos más tarde llegó el primero del Fortín ante Instituto... pic.twitter.com/52S9XCS7Pi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026

Cuando parecía que el encuentro finalizaría en igualdad sin goles, Tobías Andrada apareció en el borde del área para sacar un derechazo rasante tras una gran asistencia de Matias Arias, quien con una sutileza dejó la pelota servida para que el delantero abra el marcador en los instantes finales de la partida.

En la segunda fecha, Vélez recibirá a Talleres el próximo martes desde las 17.45, mientras que la “Gloria” visitará Vicente López para medirse el lunes a las 17 con Platense, que igualó sin goles ante Unión.