Vélez e Independiente se enfrentan este sábado en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Instituto y River. El partido está programado para las 20 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Fortín se consolidó como uno de los ocho mejores del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino tras derrotar por penales a Belgrano luego de empatar 2 a 2 en los 120’ reglamentarios del encuentro disputado en el barrio porteño de Liniers. El Rojo, por su parte, venció a Argentinos Juniors por 2 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona.

Con Maximiliano Meza como figura, Independiente venció a Argentinos Juniors en octavos de final Fotobaires

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 3 de agosto de este año, por la fecha 3 del Clausura en curso. Entonces, Vélez se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Thiago Aguirre. Independiente no le gana al Fortín desde febrero de 2025, cuando lo goleó por 3 a 0 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos y un tanto del chileno Luciano Cabral, en un partido correspondiente a la quinta jornada del Apertura.

Vélez vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 20.

: 20. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. Árbitro: Facundo Tello.

Vélez vs. Independiente: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 20 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 4.18 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.19.