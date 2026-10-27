Saltar al contenido principal
LA NACION

Venezia vs. Internazionale, por la Liga de Italia 2026: día, hora y cómo seguir online

Juegan este miércoles desde las las 14.30h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Venezia vs. Internazionale, por una nueva jornada de la Serie A
Venezia vs. Internazionale, por una nueva jornada de la Serie A

Venezia y Internazionale se enfrentan este miércoles desde las 14.30h en el estadio Pier Luigi Penzo, por la fecha 9 de la Serie A 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Venezia viene de perder ante Genoa por 1-0 mientras que Internazionale llega de ganar ante Fiorentina por 2-1. Venezia suma 3 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Internazionale tiene 22 puntos.

Todo lo que hay que saber

  • Venezia vs. Internazionale
  • Hora: las 14.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de Italia 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Venezia y Internazionale en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2026

La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.

En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026/2027

Al finalizar la temporada, los cuatro primeros equipos de la tabla acceden a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Coppa Italia 2025-26 y el mejor clasificado restante que no haya accedido a la Champions obtendrán los cupos para disputar la UEFA Europa League 2026-27. El siguiente equipo mejor ubicado, que tampoco haya clasificado a las dos competencias anteriores, ingresará a la UEFA Conference League 2026-27.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de plazas europeas puede sufrir modificaciones en determinadas circunstancias. Si un mismo equipo logra clasificarse a más de una competencia continental a través de distintas vías —por ejemplo, por ganar la liga y la copa—, o si obtiene una plaza adicional como consecuencia de haber conquistado un título europeo, se aplican ajustes en los cupos disponibles.

Uno de los casos más frecuentes es el de la Coppa Italia: si el campeón del torneo también termina la Serie A entre los cuatro primeros puestos, clasificando así a la Champions League, el cupo de Europa League obtenido en la Copa pasa automáticamente al quinto clasificado del campeonato. En consecuencia, el lugar en la Conference League será cedido al séptimo equipo en la tabla final.

LA NACION
Serie AFútbol italianoFútbol InternacionalEl fútbol del miércolesServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. Balón de Oro 2026: uno por uno, todos los futbolistas nominados para la gala de hoy en Londres
    1

    Balón de Oro 2026: uno por uno, todos los nominados de hoy

  2. Boca también gana cuando no lo merece: dio el golpe ante Independiente y llega con todo al Superclásico
    2

    Boca sigue derecho: le ganó sobre la hora a Independiente sin merecerlo y ahora va con todo contra River

  3. 3

    Así quedó la lista de ganadores del Balón de Oro, tras la premiación a Harry Kane

  4. Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026
    4

    Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026