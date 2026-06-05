Venezuela vs. Turquía, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Venezuela recibe a Turquía en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 19.00 h en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.
El presente de ambos seleccionados
Venezuela llega a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a Uzbekistán en su última presentación. Por su parte, Turquía atraviesa un momento positivo tras haber conseguido una contundente victoria por 4-0 ante North Macedonia en su duelo previo.
Estadísticas y antecedentes
Ambos equipos llegan a este amistoso con realidades distintas tras sus compromisos recientes:
- Venezuela: Viene de empatar 0-0 frente a Uzbekistán.
- Turquía: Viene de ganar 4-0 frente a North Macedonia.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 1, representa una oportunidad para que ambos seleccionados ajusten sus piezas tácticas y mantengan el ritmo competitivo internacional en el marco de la temporada 2025.
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