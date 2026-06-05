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Venezuela vs. Turquía, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Venezuela recibe a Turquía en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 19.00 h en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

El presente de ambos seleccionados

Venezuela llega a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a Uzbekistán en su última presentación. Por su parte, Turquía atraviesa un momento positivo tras haber conseguido una contundente victoria por 4-0 ante North Macedonia en su duelo previo.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos llegan a este amistoso con realidades distintas tras sus compromisos recientes:

  • Venezuela: Viene de empatar 0-0 frente a Uzbekistán.
  • Turquía: Viene de ganar 4-0 frente a North Macedonia.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 1, representa una oportunidad para que ambos seleccionados ajusten sus piezas tácticas y mantengan el ritmo competitivo internacional en el marco de la temporada 2025.

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