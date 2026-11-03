Venta de entradas para los partidos de la selección argentina: precios y cómo comprar

La fecha FIFA de noviembre marcará un antes y un después en la historia de la selección argentina. Será la primera tras el retiro de Lionel Messi del plano internacional, luego de despedirse ante Benín en octubre. A partir de ahora, comienza una nueva era en el seleccionado, con el objetivo ineludible de seguir dejando al país en lo más alto ya sin la presencia del mejor jugador de la historia. El primer encuentro de este ciclo será el viernes 13, en la Bombonera, ante Uruguay.

Será el primero de los dos amistosos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó para la última ventana internacional de este año. El otro será frente a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La casa madre del fútbol a nivel nacional comunicó que las entradas para el duelo contra la Celeste se pondrán a la venta este miércoles 4, a partir de las 16, con precios considerablemente más bajos que los de los últimos compromisos disputados en el país.

La Bombonera será la sede del primer partido de la selección argentina sin Messi en el plantel Anadolu - Anadolu

La metodología de venta será idéntica a la del último partido en el país, que fue el 6 de octubre y marcó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Sin embargo, el estadio es diferente (el compromiso ante los africanos fue en el Monumental) y tiene, en consecuencia, distintas ubicaciones. El costo de los boletos comenzará en $95.000 más el “costo de servicio” que se informará una vez anunciado el evento. En ese contexto, se volverá a utilizar Deportick para vender tickets para el clásico rioplatense.

Precios de las entradas para Argentina vs. Uruguay

Preferencial : $290.000

: $290.000 Platea baja L : $220.000

: $220.000 Plateas medias A y B : $220.000

: $220.000 Plateas medias C, D y M : $180.000

: $180.000 Sector visitante : $160.000

: $160.000 Platea alta : $140.000

: $140.000 General : $95.000

: $95.000 Menor (hasta 10 años): $19.000

Cómo funciona Deportick

Los tickets para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país y los boletos se pueden comprar desde este miércoles a las 16.

Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio de Huracán desde el martes 10 hasta el jueves 12, de 9 a 15 hs.

El banner de la selección argentina que aparece en la página oficial de Deportick Deportick

Convocados de la selección argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Delanteros