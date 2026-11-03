Venta de entradas para los partidos de la selección argentina: precios y cómo comprar

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El seleccionado albiceleste se enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en la Bombonera, en el primer encuentro tras la despedida de Lionel Messi
- 3 minutos de lectura'
La fecha FIFA de noviembre marcará un antes y un después en la historia de la selección argentina. Será la primera tras el retiro de Lionel Messi del plano internacional, luego de despedirse ante Benín en octubre. A partir de ahora, comienza una nueva era en el seleccionado, con el objetivo ineludible de seguir dejando al país en lo más alto ya sin la presencia del mejor jugador de la historia. El primer encuentro de este ciclo será el viernes 13, en la Bombonera, ante Uruguay.
Será el primero de los dos amistosos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó para la última ventana internacional de este año. El otro será frente a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La casa madre del fútbol a nivel nacional comunicó que las entradas para el duelo contra la Celeste se pondrán a la venta este miércoles 4, a partir de las 16, con precios considerablemente más bajos que los de los últimos compromisos disputados en el país.
La metodología de venta será idéntica a la del último partido en el país, que fue el 6 de octubre y marcó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Sin embargo, el estadio es diferente (el compromiso ante los africanos fue en el Monumental) y tiene, en consecuencia, distintas ubicaciones. El costo de los boletos comenzará en $95.000 más el “costo de servicio” que se informará una vez anunciado el evento. En ese contexto, se volverá a utilizar Deportick para vender tickets para el clásico rioplatense.
Precios de las entradas para Argentina vs. Uruguay
- Preferencial: $290.000
- Platea baja L: $220.000
- Plateas medias A y B: $220.000
- Plateas medias C, D y M: $180.000
- Sector visitante: $160.000
- Platea alta: $140.000
- General: $95.000
- Menor (hasta 10 años): $19.000
Cómo funciona Deportick
Los tickets para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país y los boletos se pueden comprar desde este miércoles a las 16.
- Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio de Huracán desde el martes 10 hasta el jueves 12, de 9 a 15 hs.
Convocados de la selección argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- 1
Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: la situación de Boca y River tras el superclásico
- 2
El fútbol español, en vilo: suspendieron Tenerife-Andorra tras el dramático desplome de un jugador después de un choque
- 3
Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 15
- 4
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026: días y horarios de todos los partidos