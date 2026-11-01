Video: así fue el gol de Lautaro Di Lollo con el que Boca le gana a River el Superclásico por el Torneo Clausura

La justa expulsión directa de Lucas Martínez Quarta, a los diez minutos de superclásico, le rompió todos los papeles escritos en la semana a Leonardo Ponzio para que River diera el golpe en la Bombonera. Porque Boca se lo hizo pagar caro en cuanto pudo, con una fórmula que viene de hacerlo ganador ante Independiente y esta tarde resultó nuevamente exitosa para abrir el marcador: la pelota parada encontró el gol de Lautaro Di Lollo.

Todo inició por una buena presión y consecuente recuperación en tres cuartos de campo riverplatense, pero mal resuelta por Miguel Merentiel, que dio una pelota larga a Leonel Flores dentro del área y el joven, de 19 años, apenas llegó exigido para ganar un tiro de esquina. Aunque sería la llave del 1-0.

El 1-0 de Boca

A los 27 minutos, 17 luego de la tarjeta roja a Quarta, el Xeneize le haría sentir el dolor de perder un hombre demasiado temprano. En todo sentido. Porque si bien no fue Leandro Paredes el ejecutor de ese córner, seguramente por la lesión muscular que perdura en su pierna derecha, Sebastián Villa lo pateó como si el pie fuera el del campeón del mundo.

El centro cayó en el lugar en el que Di Lollo ya le había ganado la posición a Lautaro Rivero, el hombre que reemplazó a Lucas Beltrán para reordenarse tras quedarse con un hombre menos: los dos forcejearon, pero el de Boca fue más astuto y no necesitó un salto para conectar una pelota que esquinó, dejando a contrapiernas al arquero Santiago Beltrán. Boca está mejor y River sufre.

Todo el banco de suplentes de Boca abrazó a Lautaro Di Lollo, el primer goleador del superclásico. Gonzalo Colini - La Nación

Una semana atrás, el colombiano había sido el encargado de enviar el tiro de esquina para que Facundo “Jagger” Herrera convirtiera el tanto sobre la hora ante Independiente, acaso su primer grito en primera división. Esta vez le tocó al otro zaguero, que anotó por octava ocasión con la camiseta xeneize (en 91 partidos), aunque la de esta tarde de domingo fue más que especial: es la primera vez que siente lo que es hacer un gol en un superclásico.

Entre todos esos aportes se incluye otro importante que hizo recientemente: también puso la cabeza para iniciar tempranamente el triunfo a Vasco Da Gama (3-1) durante la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana, certamen que ahora tiene a Boca en la final, la cual lo enfrentará a Atlético Mineiro, el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

¡ALEGRÍA TOTAL DEL VASCO! Grito, corrida y desahogo de Arruabarrena y todo el banco de Boca, en el gol de Di Lollo en el Superclásico vs. River. pic.twitter.com/ioDohAvXE8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Como aquella noche en Río de Janeiro, generó locura en sus compañeros. Paredes se abrazó con Leandro Lozano cerca de la mitad de la cancha y el banco de suplentes fue un delirio encabezado por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, que siempre se desahoga cuando su equipo anota, pero esta vez pareció gritarlo con una fuerza mayor. Se trepó a uno de sus colaboradores y luego se abrazó en grupo con todos sus suplentes, antes de que recibieran al alegre Di Lollo.